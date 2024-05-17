Главы комитетов иностранных дел стран мира осудили принятый в Грузии закон об "иноагентах"

Глава комитета Верховной Рады Украины по внешней политике Александр Мережко подписал совместное заявление глав комитетов иностранных дел стран мира, в котором осуждают принятие грузинского закона об "иностранном агенте". Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады, передает УНН.

Детали

Подписание такого заявления инициировал сенатор США, председатель Комитета Сената США по международным отношениям Бенджамин Луис Кардин.

Свою подпись под документом поставили руководители комитетов Сената США, Европарламента, парламентов Бельгии, Чешского Парламента, Эстонии, Финляндии, Германии, Исландии, Ирландии, Италии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Великобритании и Северной Ирландии и Украины.

Несмотря на неоднократно высказанные опасения со стороны друзей и союзников, парламент Грузии сделал тревожный репрессивный шаг, который подрывает основы демократии и противоречит заявленной цели интеграции Грузии с Западным демократическим миром. Как представители законодательных органов евроатлантического пространства, мы понимаем, что роль парламента заключается в отражении воли своего народа, и грузины четко высказались против инспирированного Кремлем закона, как несовместимого с их идентичностью, европейскими ценностями и демократическими принципами. Этот, так называемый закон об "иностранных агентах", отражает политику Владимира Путина, который продолжает незаконно оккупировать 20 процентов территории Грузии - говорится в совместном заявлении.

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Напомним

14 мая в Грузии на фоне протестов приняли противоречивый закон об "иностранных агентах".

Как говорится в заявлении в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, принятие в Грузии закона о "прозрачности иностранного влияния" негативно влияет на прогресс страны на пути в Европейский Союз, грузинские власти должны отозвать закон.