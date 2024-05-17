Голови комітетів закордонних справ країн світу засудили ухвалений у Грузії закон про "іноагентів"

ukenru
14:28 • 18643 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

10:47 • 39234 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 56343 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 54889 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 68525 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 81528 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 116381 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 138715 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 140452 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 252050 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
5 м/с
36 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 49046 перегляди
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 33971 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 51287 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

29 березня, 07:57 • 40307 перегляди
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

12:10 • 25700 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 18652 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 252052 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 368422 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 382935 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 297857 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 8264 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 8412 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 63899 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 80254 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 91361 перегляди
Актуальне
Голови комітетів закордонних справ країн світу засудили ухвалений у Грузії закон про "іноагентів"

Голови комітетів закордонних справ країн світу засудили ухвалений у Грузії закон про "іноагентів"

Київ • УНН

 • 25437 перегляди

Голови комітетів у закордонних справах США, ЄС, України та інших країн засудили суперечливий грузинський закон про "іноземних агентів", заявивши, що він підриває демократію і суперечить меті Грузії щодо західної інтеграції.

Очільник комітету Верховної Ради України із зовнішньої політики Олександр Мережко підписав спільну заяву голів комітетів закордонних справ країн світу, у якій засуджуюють ухвалення грузинського закону про "іноземного агента". Про це повідомила пресслужба Верховної Ради, передає УНН

Деталі 

Підписання такої заяви ініціював сенатор США, голова Комітету Сенату США з міжнародних відносин Бенджамін Луїс Кардін. 

Свій підпис під документом поставили очільники комітетів Сенату США, Європарламенту, парламентів Бельгії, Чеського Парламенту, Естонії, Фінляндії, Німеччини, Ісландії, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Норвегії, Польщі, Великої Британії та Північної Ірландії та України. 

Незважаючи на неодноразові висловлені занепокоєння з боку друзів і союзників, парламент Грузії зробив тривожний репресивний крок, який підриває засади демократії і суперечить заявленій меті інтеграції Грузії із Західним демократичним світом. Як представники законодавчих органів євроатлантичного простору, ми розуміємо, що роль парламенту полягає у відображенні волі свого народу, і грузини чітко висловились проти інспірованого кремлем закону, як несумісного з їхньою ідентичністю, європейськими цінностями та демократичними принципами. Цей, так званий закон про "іноземних агентів", відображає політику володимира путіна, який продовжує незаконно окупувати 20 відсотків території Грузії

- йдеться у спільній заяві.

ЄС заморозить заявку Грузії на членство у разі прийняття закону про "іноземних агентів" - FT16.05.24, 10:49 • 30639 переглядiв

Нагадаємо

14 травня у Грузії на тлі протестів ухвалили суперечливий закон про "іноземних агентів". 

Як йдеться у заяві у заяві ​​голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля, ухвалення в Грузії закону про "прозорість іноземного впливу" негативно впливає на прогрес країни на шляху до Європейського Союзу, грузинська влада повинна відкликати закон. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Новини Світу
yevropeiskyi-parlamentЄвропейський парламент
komitet-senatu-ssha-u-zakordonnykh-spravakhКомітет Сенату США у закордонних справах
verkhovna-radaВерховна Рада
latviiaЛатвія
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
finliandiiaФінляндія
khosep-borrelЖозеп Боррель
islandiiaІсландія
irlandiiaІрландія
lytvaЛитва
belhiiaБельгія
norvehiiaНорвегія
spoluchene-korolivstvoСполучене Королівство
italiiaІталія
nimechchynaНімеччина
spolucheni-shtatyСполучені Штати
estoniiaЕстонія
hruziia-krainaГрузія
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,823.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,859.09