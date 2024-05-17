Голови комітетів закордонних справ країн світу засудили ухвалений у Грузії закон про "іноагентів"
Київ • УНН
Голови комітетів у закордонних справах США, ЄС, України та інших країн засудили суперечливий грузинський закон про "іноземних агентів", заявивши, що він підриває демократію і суперечить меті Грузії щодо західної інтеграції.
Очільник комітету Верховної Ради України із зовнішньої політики Олександр Мережко підписав спільну заяву голів комітетів закордонних справ країн світу, у якій засуджуюють ухвалення грузинського закону про "іноземного агента". Про це повідомила пресслужба Верховної Ради, передає УНН.
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Підписання такої заяви ініціював сенатор США, голова Комітету Сенату США з міжнародних відносин Бенджамін Луїс Кардін.
Свій підпис під документом поставили очільники комітетів Сенату США, Європарламенту, парламентів Бельгії, Чеського Парламенту, Естонії, Фінляндії, Німеччини, Ісландії, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Норвегії, Польщі, Великої Британії та Північної Ірландії та України.
Незважаючи на неодноразові висловлені занепокоєння з боку друзів і союзників, парламент Грузії зробив тривожний репресивний крок, який підриває засади демократії і суперечить заявленій меті інтеграції Грузії із Західним демократичним світом. Як представники законодавчих органів євроатлантичного простору, ми розуміємо, що роль парламенту полягає у відображенні волі свого народу, і грузини чітко висловились проти інспірованого кремлем закону, як несумісного з їхньою ідентичністю, європейськими цінностями та демократичними принципами. Цей, так званий закон про "іноземних агентів", відображає політику володимира путіна, який продовжує незаконно окупувати 20 відсотків території Грузії
ЄС заморозить заявку Грузії на членство у разі прийняття закону про "іноземних агентів" - FT16.05.24, 10:49 • 30639 переглядiв
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14 травня у Грузії на тлі протестів ухвалили суперечливий закон про "іноземних агентів".
Як йдеться у заяві у заяві голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля, ухвалення в Грузії закону про "прозорість іноземного впливу" негативно впливає на прогрес країни на шляху до Європейського Союзу, грузинська влада повинна відкликати закон.