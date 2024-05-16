ЄС заморозить заявку Грузії на членство у разі прийняття закону про "іноземних агентів" - FT
Київ • УНН
Заявка Грузії на членство в ЄС буде заморожена, якщо буде прийнятий спірний закон про "іноземних агентів", інспірований росією.
Суперечливий закон Грузії про "іноземних агентів", натхненний російським законом, може стати каменем спотикання щодо переговорів про вступ Грузії у Євросоюз. Про ймовірну заморозку просування членства Грузії в ЄС повідомили Financial Times європейські чиновники, передає УНН.
ЄС заморозить заявку Грузії на членство, якщо Тбілісі прийме суперечливий закон про "іноземних агентів", який, на думку критиків, натхненний Росією Володимира Путіна.
"Ми були дуже чіткі". . . це показова подія. [Грузинський уряд] знає, який рахунок", – сказала особа, поінформована про дискусії між грузинськими та ЄС офіційними особами.
Контекст
Правляча партія "Грузинська мрія" у вівторок прийняла законопроект, який зобов’язує ЗМІ та громадські групи, які отримують іноземне фінансування, зареєструватися в уряді, незважаючи на місяці демонстрацій і неодноразові попередження Брюсселя.
Остаточне голосування правлячої більшості очікується найближчими тижнями, коли президент країни Саломе Зурабішвілі відмовиться підписати його, як обіцяла, і відправить його назад до парламенту.
Грузія офіційно стала кандидатом на членство в ЄС у грудні 2023 року за умови проведення низки реформ, рекомендованих Брюсселем.
У нещодавній заяві від імені ЄС, яку підписали глава європейської дипломатії Жозеп Боррель і вся Колегія комісарів вказується, що ухвалення цього закону "негативно впливає на просування Грузії до ЄС".
Ми закликаємо грузинську владу відкликати закон, поважати свої зобов'язання щодо шляху до ЄС і просувати необхідні реформи
Тим часом у Грузії зростають протести, - тисячі людей щодня збираються в Тбілісі, а протести поширюються на інші грузинські міста, поліція зіткнулася з демонстрантами, дехто з них отримав поранення.
Раніше цього тижня всередині парламенту також спалахнули бійки між опозиційними законодавцями та членами правлячої партії "Грузинська мрія".
Нагадаємо
Десятки тисяч людей протестували в Тбілісі та інших містах Грузії проти суперечливого закону про "іноземних агентів", а міністри закордонних справ Естонії, Ісландії та Литви приєдналися до мітингу.