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ЄС заморозить заявку Грузії на членство у разі прийняття закону про "іноземних агентів" - FT

ЄС заморозить заявку Грузії на членство у разі прийняття закону про "іноземних агентів" - FT

Київ • УНН

 • 30640 перегляди

Заявка Грузії на членство в ЄС буде заморожена, якщо буде прийнятий спірний закон про "іноземних агентів", інспірований росією.

Суперечливий закон Грузії про "іноземних агентів", натхненний російським законом, може стати каменем спотикання щодо переговорів про вступ Грузії у Євросоюз. Про ймовірну заморозку просування членства Грузії в ЄС повідомили Financial Times європейські чиновники, передає УНН.

ЄС заморозить заявку Грузії на членство, якщо Тбілісі прийме суперечливий закон про "іноземних агентів", який, на думку критиків, натхненний Росією Володимира Путіна.

 – пише видання.

"Ми були дуже чіткі". . . це показова подія. [Грузинський уряд] знає, який рахунок", – сказала особа, поінформована про дискусії між грузинськими та ЄС офіційними особами.

Контекст

Правляча партія "Грузинська мрія" у вівторок прийняла законопроект, який зобов’язує ЗМІ та громадські групи, які отримують іноземне фінансування, зареєструватися в уряді, незважаючи на місяці демонстрацій і неодноразові попередження Брюсселя.

Остаточне голосування правлячої більшості очікується найближчими тижнями, коли президент країни Саломе Зурабішвілі відмовиться підписати його, як обіцяла, і відправить його назад до парламенту.

Грузія офіційно стала кандидатом на членство в ЄС у грудні 2023 року за умови проведення низки реформ, рекомендованих Брюсселем.

У нещодавній заяві від імені ЄС, яку підписали глава європейської дипломатії Жозеп Боррель і вся Колегія комісарів вказується, що ухвалення цього закону "негативно впливає на просування Грузії до ЄС".

Ми закликаємо грузинську владу відкликати закон, поважати свої зобов'язання щодо шляху до ЄС і просувати необхідні реформи

- додали вони.

Тим часом у Грузії зростають протести, - тисячі людей щодня збираються в Тбілісі, а протести поширюються на інші грузинські міста, поліція зіткнулася з демонстрантами, дехто з них отримав поранення.

Раніше цього тижня всередині парламенту також спалахнули бійки між опозиційними законодавцями та членами правлячої партії "Грузинська мрія".

Нагадаємо

Десятки тисяч людей протестували в Тбілісі та інших містах Грузії проти суперечливого закону про "іноземних агентів", а міністри закордонних справ Естонії, Ісландії та Литви приєдналися до мітингу.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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