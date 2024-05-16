ЕС заморозит заявку Грузии на членство в случае принятия закона об "иностранных агентах" - FT

Противоречивый закон Грузии об "иностранных агентах", вдохновленный российским законом, может стать камнем преткновения в переговорах о вступлении Грузии в Евросоюз. О вероятной заморозке продвижения членства Грузии в ЕС сообщили Financial Times европейские чиновники, передает УНН.

ЕС заморозит заявку Грузии на членство, если Тбилиси примет противоречивый закон об "иностранных агентах", который, по мнению критиков, вдохновлен Россией Владимира Путина. - пишет издание.

"Мы были очень четкими". . это показательное событие. [Грузинское правительство] знает, какой счет", - сказал человек, информированный о дискуссиях между грузинскими и ЕС официальными лицами.

Контекст

Правящая партия "Грузинская мечта" во вторник приняла законопроект, который обязывает СМИ и общественные группы, получающие иностранное финансирование, зарегистрироваться в правительстве, несмотря на месяцы демонстраций и неоднократные предупреждения Брюсселя.

Окончательное голосование правящего большинства ожидается в ближайшие недели, когда президент страны Саломе Зурабишвили откажется подписать его, как обещала, и отправит его обратно в парламент.

Грузия официально стала кандидатом на членство в ЕС в декабре 2023 года при условии проведения ряда реформ, рекомендованных Брюсселем.

В недавнем заявлении от имени ЕС, которое подписали глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и вся Коллегия комиссаров указывается, что принятие этого закона "негативно влияет на продвижение Грузии в ЕС".

Мы призываем грузинские власти отозвать закон, уважать свои обязательства по пути в ЕС и продвигать необходимые реформы", - добавили они.

Тем временем в Грузии растут протесты, - тысячи людей ежедневно собираются в Тбилиси, а протесты распространяются на другие грузинские города, полиция столкнулась с демонстрантами, некоторые из них получили ранения.

Ранее на этой неделе внутри парламента также вспыхнули драки между оппозиционными законодателями и членами правящей партии "Грузинская мечта".

Напомним,

Десятки тысяч людей протестовали в Тбилиси и других городах Грузии против противоречивого закона об "иностранных агентах", а министры иностранных дел Эстонии, Исландии и Литвы присоединились к митингу.