Десятки тисяч людей знову вийшли на протест у Грузії проти закону про "іноагентів"
Київ • УНН
Десятки тисяч людей протестували в Тбілісі та інших містах Грузії проти суперечливого закону про "іноземних агентів", а міністри закордонних справ Естонії, Ісландії та Литви приєдналися до мітингу.
У Тбілісі десятки тисяч людей знову виступили проти закону про "іноагентів", повідомляє DW, пише УНН.
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У масштабній акції перед будівлею парламенту Грузії в середу взяли участь близько 30 тисяч людей, повідомляє AFP. Демонстрації також пройшли в Кутаїсі та Цаленджиха на заході країни.
В акції протесту у Тбілісі взяли участь міністри закордонних справ Естонії, Ісландії та Литви, які перебувають з візитом у Грузії. Очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що він та його колеги були на акції протесту, щоб "підтримати бажання грузинського народу бути частиною ЄС та НАТО".
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Доповнення
Парламент Тбілісі остаточно ухвалив спірний закон про "іноагентів" 14 травня. Нова норма зобов'язує НУО та ЗМІ, які отримують понад 20 відсотків фінансування з-за кордону, реєструватися як "іноземні агенти".
У Грузії вже кілька тижнів відбуваються масові акції протесту, спричинені ухваленням закону. Цей документ піддався критиці і на міжнародному рівні - у ЄС, ООН та НАТО раніше неодноразово закликали грузинський уряд змінити курс.