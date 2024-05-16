Десятки тысяч людей снова вышли на протест в Грузии против закона об "иноагентах"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
  •  132436 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
  •  138203 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
15 мая 2024, 06:30  •  148665 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  166740 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
14 мая 2024, 06:52  •  139523 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  158039 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  153502 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  131443 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  175955 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  210902 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  379674 просмотра
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

10 мая 2024, 07:39  •  420362 просмотра
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  418148 просмотра

Десятки тысяч людей снова вышли на протест в Грузии против закона об "иноагентах"

Десятки тысяч людей протестовали в Тбилиси и других городах Грузии против противоречивого закона об "иностранных агентах", а министры иностранных дел Эстонии, Исландии и Литвы присоединились к митингу.

Новости Мира •   •  14261 просмотра
Десятки тысяч людей снова вышли на протест в Грузии против закона об "иноагентах"

На Донетчине оккупанты убили еще двух жителей

По сообщению главы Донецкой областной военной администрации, 15 мая в Карловке Донецкой области российские войска убили двух мирных жителей.

Война •   •  14169 просмотра
На Донетчине оккупанты убили еще двух жителей

Курс валют на 16 мая: гривна укрепилась на 4 копейки

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 39,5771 UAH/USD, укрепив гривну на 4 копейки.

Экономика •   •  12298 просмотра
Курс валют на 16 мая: гривна укрепилась на 4 копейки

В Невском и Новолюбовке прогремели взрывы, россияне продолжают штурмы на трех направлениях на Луганщине - ОВА

В Невском и Новолюбовке произошли взрывы, повлекшие разрушения, в то время как россияне продолжают наступать на трех направлениях в Луганской области.

Война •   •  13241 просмотра
В Невском и Новолюбовке прогремели взрывы, россияне продолжают штурмы на трех направлениях на Луганщине - ОВА

В Сербии заявили об аресте из-за возможной угрозы для жизни президента Александара Вучича

Сербские власти арестовали человека, который угрожал безопасности президента Александара Вучича после нападения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Новости Мира •   •  12156 просмотра
В Сербии заявили об аресте из-за возможной угрозы для жизни президента Александара Вучича

россияне обстреливают пограничье Сумской области: с ночи еще 36 взрывов

Россияне 6 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, вызвав 36 взрывов.

Война •   •  13072 просмотра
россияне обстреливают пограничье Сумской области: с ночи еще 36 взрывов

Samsung высмеивает раскритикованную рекламу от Apple: выпустил свой ролик

Samsung высмеивает противоречивую рекламу Apple "Crush" с уничтожением музыкальных инструментов, выпустив собственную рекламу "UnCrush" с изображением женщины, играющей на гитаре.

Технологии •   •  25211 просмотра
Samsung высмеивает раскритикованную рекламу от Apple: выпустил свой ролик

В минобороны рф заявили о ночной атаке на четыре области и Крым: что известно

министерство обороны россии сообщило о ночных атаках на белгородскую, калужскую, брянскую и тульскую области а также Крым, утверждая, что было сбито 11 БПЛА, 2 снаряда и ракета "Точка-У".

Новости Мира •   •  12102 просмотра
В минобороны рф заявили о ночной атаке на четыре области и Крым: что известно

Последствия вражеских обстрелов Харьковщины: 13 пострадавших, повреждена амбулатория и общежитие

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов населенных пунктов Харьковской области ранения получили 13 местных жителей, повреждены частные дома, общежитие и амбулатория семейной медицины.

Война •   •  13153 просмотра
Последствия вражеских обстрелов Харьковщины: 13 пострадавших, повреждена амбулатория и общежитие

Нефть дорожает на фоне замедления инфляции и высокого спроса в США

Цены на нефть продолжили расти в четверг на фоне признаков высокого спроса и замедления инфляции в США.

Экономика •   •  12217 просмотра
Нефть дорожает на фоне замедления инфляции и высокого спроса в США