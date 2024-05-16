Десятки тысяч людей снова вышли на протест в Грузии против закона об "иноагентах"

В Тбилиси десятки тысяч людей снова выступили против закона об "иноагентах", сообщает DW, пишет УНН.

Детали

В масштабной акции перед зданием парламента Грузии в среду приняли участие около 30 тысяч человек, сообщает AFP. Демонстрации также прошли в Кутаиси и Цаленджихе на западе страны.

В акции протеста в Тбилиси приняли участие министры иностранных дел Эстонии, Исландии и Литвы, которые находятся с визитом в Грузии. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что он и его коллеги были на акции протеста, чтобы "поддержать желание грузинского народа быть частью ЕС и НАТО".

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Дополнение

Парламент Тбилиси окончательно принял спорный закон об "иноагентах" 14 мая. Новая норма обязывает НПО и СМИ, которые получают более 20 процентов финансирования из-за рубежа, регистрироваться как "иностранные агенты".

В Грузии уже несколько недель проходят массовые акции протеста, вызванные принятием закона. Этот документ подвергся критике и на международном уровне - в ЕС, ООН и НАТО ранее неоднократно призывали грузинское правительство изменить курс.