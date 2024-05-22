Деякі країни ЄС виступають за санкції щодо Грузії через закон про "іноземних агентів" - ЗМІ
Київ • УНН
Кілька країн ЄС наполягають на введенні санкцій проти Грузії, включаючи призупинення безвізового режиму, у відповідь на спроби Грузії ввести закон про "іноземних агентів", аналогічний російському законодавству, незважаючи на попередження ЄС і масові протести.
Кілька країн ЄС наполягають на введенні санкцій по відношенню до Грузії, включаючи призупинення безвізового режиму, у відповідь на спроби уряду ввести закон про "іноземних агентів", який був розроблений під впливом російського законодавства. Про це УНН пише з посиланням на Financial Times.
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Естонія, Нідерланди, Чехія і Швеція виступають з ініціативою обговорити обмежувальні заходи на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС наступного тижня, повідомляють джерела видання. За словами двох співрозмовників, серед варіантів - скасування безвізового режиму для громадян Грузії, цільові санкції і заморожування фондів ЄС.
Європейські столиці розглядають "різні заходи тиску на грузинський уряд", за словами чиновників, знайомих з цим питанням.
Чиновники ЄС попередили, що закон про "іноземних агентів", якщо він буде прийнятий, стане серйозною перешкодою для процесу вступу Грузії до ЄС, додавши до внутрішніх занепокоєнь, що країна все глибше сповзає в орбіту росії.
Додамо
Владна партія Грузії, яка є країною-кандидатом на вступ до ЄС, наполягає на прийнятті суперечливого закону, схожого на той, що вже діє в росії, який зобов'язує ЗМІ та правозахисні групи, які отримують іноземне фінансування, реєструватися в уряді. При цьому прихильники цих норм ігнорують попередження ЄС та масові протести.
Правляча партія "Грузинська мрія" пообіцяла завершити прийняття закону протягом найближчих тижнів і у вівторок засудила міжнародний тиск після повідомлень про те, що члени Конгресу США також закликали адміністрацію Байдена підготувати санкції.
Венеціанська комісія забракувала грузинський закон про іноагентів: як відреагувала правляча партія Грузії21.05.24, 21:54 • 37990 переглядiв