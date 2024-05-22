Некоторые страны ЕС выступают за санкции в отношении Грузии из-за закона об "иностранных агентах" - СМИ

Несколько стран ЕС настаивают на введении санкций по отношению к Грузии, включая приостановление безвизового режима, в ответ на попытки правительства ввести закон об "иностранных агентах", который был разработан под влиянием российского законодательства. Об этом УНН пишет со ссылкой на Financial Times.

детали

Эстония, Нидерланды, Чехия и Швеция выступают с инициативой обсудить ограничительные меры на встрече министров иностранных дел ЕС на следующей неделе, сообщают источники издания. По словам двух собеседников, среди вариантов - отмена безвизового режима для граждан Грузии, целевые санкции и замораживание фондов ЕС.

Европейские столицы рассматривают "различные меры давления на грузинское правительство", по словам чиновников, знакомых с этим вопросом.

Чиновники ЕС предупредили, что закон об "иностранных агентах", если он будет принят, станет серьезным препятствием для процесса вступления Грузии в ЕС, добавив к внутренним опасениям, что страна все глубже сползает в орбиту россии.

добавим

Правящая партия Грузии, которая является страной-кандидатом на вступление в ЕС, настаивает на принятии противоречивого закона, похожего на тот, который уже действует в россии, который обязывает СМИ и правозащитные группы, получающие иностранное финансирование, регистрироваться в правительстве. При этом сторонники этих норм игнорируют предупреждения ЕС и массовые протесты.

Правящая партия " Грузинская мечта "пообещала завершить принятие закона в ближайшие недели и во вторник осудила международное давление после сообщений о том, что члены Конгресса США также призвали администрацию Байдена подготовить санкции.

Венецианская комиссия забраковала грузинский закон об иноагентах: как отреагировала правящая партия Грузии