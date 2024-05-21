Венецианская комиссия забраковала грузинский закон об иноагентах: как отреагировала правящая партия Грузии

Венецианская комиссия призвала власти Грузии отменить закон об иноагентах в его нынешнем виде. В правящей партии Грузии заявили, что не принимают критику. передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".

Детали

Существующая редакция закона "О прозрачности иностранного влияния" создает препятствия для свободы собраний и выражения мнений, права на неприкосновенность частной жизни, права заниматься общественными делами и запрета дискриминации, говорится в заключении комиссии.

Также отмечается:

Закон, который, по-видимому, направлен на обеспечение прозрачности, ведет к стигматизации и, в конечном итоге, к уничтожению неправительственных организаций и средств массовой информации, которые получают даже небольшую часть финансирования из-за рубежа;

Существует серьезный риск того, что пострадают организации и СМИ, критикующие правительство. "Спасение" от них негативно повлияет на открытые публичные дебаты, плюрализм и демократию;

Законодательство Грузии и так требует от НПО и СМИ отчитываться, в частности об источниках финансирования. Не было дано убедительного объяснения, почему этого недостаточно для обеспечения прозрачности. Но если это так, власти Грузии могли просто внести коррективы в уже существующие нормативы.

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Венецианская комиссия указывает, что ранее проводила оценку законодательства "об иностранных агентах" в российской федерации, Венгрии и Кыргызстане, а также вопросы в Боснии и Герцеговине. Комиссия пишет, что закон, инициированный в Грузии, содержит "много общего" с законодательством этих стран;

Комиссия сожалеет о том, что закон "был принят в соответствии с процедурой, которая не оставила места для реального обсуждения и консультаций по существу, что стало открытым игнорированием озабоченности значительной части общества".

Добавим

В правящей партии Грузии заявили, что не принимают критику Венецианской комиссии закона "о прозрачности иностранного влияния".

"Выводы комиссии парадоксальны. Платформа Венецианской комиссии была использована для предвзятых политических оценок вместо профессиональных суждений", - заявила представитель парламентского большинства Саломе Курасбедиани на экстренном брифинге в офисе "Грузинской мечты".

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По ее словам, заключение комиссии состоит из бездоказательных аргументов и грубых искажений фактов.

В то же время грузинские СМИ отмечают, что первая реакция на решение Венецианки шла не от первых лиц правящей партии. Саломе Курасбедиани до этого не была медийной персоной.