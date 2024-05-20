США могут ввести санкции против политиков Грузии из-за принятия законопроекта "об иноагентах"

Соединенные Штаты могут ввести санкции против должностных лиц, ответственных за принятие в Грузии закона об "иностранных агентах" в российском формате. Согласно новому законопроекту, который будет представлен в Конгрессе США, речь идет о замораживании активов и запрете на поездки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на POLITICO.

Детали

В проекте закона, с которым ознакомился POLITICO, предупреждают, что правящая партия "Грузинская мечта" "все чаще и с сожалением принимает политику уступчивости в отношении российской федерации" в рамках "все более нелиберального курса".

В законопроекте говорится о том, что Тбилиси "открыто нападает на американские и другие западные организации по продвижению демократии, а также на местное и международное гражданское общество, одновременно поддерживая растущие связи с россией, в частности, а также с Китаем".

По словам человека, близкого к процессу, республиканский представитель Джо Уилсон представит законопроект уже в понедельник, 20 мая.

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В рамках усилий по "защите и обеспечению демократии" законопроект предусматривает санкции против государственных чиновников и других лиц, которые "несут материальную ответственность за подрыв или нанесение ущерба демократии, правам человека или безопасности в Грузии". Он вводит запрет на выдачу виз политикам и членам их семей, которые ответственны за принятие "недавнего законодательства об иностранных агентах в российском стиле".

Ограничения также коснутся правоохранительных органов и служб безопасности Грузии, которые подавили протесты против законопроекта об иностранных агентах.

На прошлой неделе помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен во время визита в Грузию предупредил, что если Грузия примет законопроект об иностранных агентах, "мы увидим ограничения со стороны Соединенных Штатов", которые повлияют на финансы или поездки тех, кто за ним стоит. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что вступление в силу закона об иностранных агентах "заставит нас фундаментально пересмотреть наши отношения с Грузией".

Напомним

Несмотря на массовые протесты в Тбилиси, 14 мая в Грузии все же приняли противоречивый закон об "иностранных агентах".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на противоречивый "закон об иностранных агентах". Она назвала его препятствием на европейском пути Грузии и противоречащим Конституции и европейским стандартам.