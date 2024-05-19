Глава Евросовета поддержал решение президента Грузии ветировать скандальный закон об "иноагентах"

Председатель Европейского совета Шарль Мишель поддержал решение президента Грузии о ветировании скандального закона об "иноагентах". Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Мишель в X.

Детали

Председатель Евросовета уверен, что ветирование закона дает возможность для дальнейшего обсуждения, ведь в своей нынешней форме тот не соответствует ценностям Евросоюза и пути Тбилиси в ЕС.

Я призываю всех политиков и лидеров Грузии воспользоваться этим окном возможностей и сделать так, чтобы Грузия оставалась на европейском пути, который поддерживает население - заявил Шарль Мишель.

Он также заверил, что продолжает внимательно следить за развитием событий в Грузии.

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на противоречивый "закон об иностранных агентах". Она назвала его препятствием на европейском пути Грузии и противоречащим Конституции и европейским стандартам.

Напомним

Несмотря на массовые протесты в Тбилси, 14 мая в Грузии все же приняли противоречивый закон об "иностранных агентах".