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Голова Євроради підтримав рішення президентки Грузії ветувати скандальний закон про "іноагентів"

Голова Євроради підтримав рішення президентки Грузії ветувати скандальний закон про "іноагентів"

Київ • УНН

 • 27564 перегляди

Голова Європейської Ради Шарль Мішель підтримав рішення президента Грузії Саломе Зурабішвілі накласти вето на суперечливий закон про "іноземних агентів", назвавши його можливістю гарантувати, що Грузія залишиться на європейському шляху, який підтримує її населення.

Голова Європейської ради Шарль Мішель підтримав рішення президентки Грузії щодо ветування скандального закону про "іноагентів". Про це пише УНН з посиланням на допис Мішель в X.

Деталі 

Голова Євроради впевнений, що ветування закону дає можливість для подальшого обговорення, адже у своїй нинішній формі той не відповідає цінностям Євросоюзу та шляху Тбілісі до ЄС.

Я закликаю всіх політиків і лідерів Грузії скористатися цим вікном можливостей та зробити так, щоб Грузія залишалася на європейському шляху, який підтримує населення

- заявив Шарль Мішель. 

Він також запевнив, що продовжує уважно стежити за розвитком подій у Грузії.

Доповнення

Раніше УНН повідомляв, що президентка Грузії Саломе Зурабішвілі наклала вето на суперечливий "закон про іноземних агентів". Вона назвала його перешкодою на європейському шляху Грузії і таким, що суперечить Конституції та європейським стандартам.

Нагадаємо

Попри масові протести у Тбілсі, 14 травня у Грузії все ж таки ухвалили суперечливий закон про "іноземних агентів". 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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sharl-mishelШарль Мішель
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