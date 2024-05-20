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США можуть ввести санкції проти політиків Грузії через ухвалення законопроєкту "про іноагентів"

США можуть ввести санкції проти політиків Грузії через ухвалення законопроєкту "про іноагентів"

Київ • УНН

 • 23768 перегляди

Грузія ухвалила суперечливий закон про "іноземних агентів", незважаючи на масові протести, що спричинило потенційні санкції США проти чиновників, відповідальних за підрив демократії.

Сполучені Штати можуть запровадити санкції проти посадових осіб, відповідальних за ухвалення в Грузії закону про "іноземних агентів" у російському форматі.  Згідно з новим законопроєктом, який буде представлений у Конгресі США, йдеться про заморожування активів і заборону на поїздки. Про це УНН повідомляє із посиланням на POLITICO. 

Деталі 

У проєкті закону, з яким ознайомився POLITICO, попереджають, що керівна партія "Грузинська мрія" "дедалі частіше та з жалем ухвалює політику поступливості щодо російської федерації" в рамках "дедалі більш неліберального курсу". 

У законопроєкті йдеться про те, що Тбілісі "відкрито нападає на американські та інші західні організації з просування демократії, а також на місцеве і міжнародне громадянське суспільство, одночасно підтримуючи зростаючі зв'язки з росією, зокрема, а також із Китаєм".

За словами людини, близької до процесу, республіканський представник Джо Вілсон презентує законопроєкт уже в понеділок, 20 травня. 

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У рамках зусиль із "захисту і забезпечення демократії" законопроєкт передбачає санкції проти державних чиновників та інших осіб, які "несуть матеріальну відповідальність за підрив або завдання шкоди демократії, правам людини або безпеці в Грузії". Він вводить заборону на видачу віз політикам і членам їхніх родин, які відповідальні за ухвалення "нещодавнього законодавства про іноземних агентів у російському стилі". 

Обмеження  також торкнуться правоохоронних органів і служб безпеки Грузії, які придушили протести проти законопроєкту про іноземних агентів. 

Минулого тижня помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О'Браєн під час візиту в Грузію попередив, що якщо Грузія ухвалить законопроєкт про іноземних агентів, "ми побачимо обмеження з боку Сполучених Штатів", які вплинуть на фінанси або поїздки тих, хто за ним стоїть. Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що набуття чинності закону про іноземних агентів "змусить нас фундаментально переглянути наші відносини з Грузією".

Нагадаємо

Попри масові протести у Тбілісі, 14 травня у Грузії все ж таки ухвалили суперечливий закон про "іноземних агентів". 

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі наклала вето на суперечливий "закон про іноземних агентів". Вона назвала його перешкодою на європейському шляху Грузії і таким, що суперечить Конституції та європейським стандартам.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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