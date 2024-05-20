США можуть ввести санкції проти політиків Грузії через ухвалення законопроєкту "про іноагентів"

Сполучені Штати можуть запровадити санкції проти посадових осіб, відповідальних за ухвалення в Грузії закону про "іноземних агентів" у російському форматі. Згідно з новим законопроєктом, який буде представлений у Конгресі США, йдеться про заморожування активів і заборону на поїздки. Про це УНН повідомляє із посиланням на POLITICO.

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У проєкті закону, з яким ознайомився POLITICO, попереджають, що керівна партія "Грузинська мрія" "дедалі частіше та з жалем ухвалює політику поступливості щодо російської федерації" в рамках "дедалі більш неліберального курсу".

У законопроєкті йдеться про те, що Тбілісі "відкрито нападає на американські та інші західні організації з просування демократії, а також на місцеве і міжнародне громадянське суспільство, одночасно підтримуючи зростаючі зв'язки з росією, зокрема, а також із Китаєм".

За словами людини, близької до процесу, республіканський представник Джо Вілсон презентує законопроєкт уже в понеділок, 20 травня.

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У рамках зусиль із "захисту і забезпечення демократії" законопроєкт передбачає санкції проти державних чиновників та інших осіб, які "несуть матеріальну відповідальність за підрив або завдання шкоди демократії, правам людини або безпеці в Грузії". Він вводить заборону на видачу віз політикам і членам їхніх родин, які відповідальні за ухвалення "нещодавнього законодавства про іноземних агентів у російському стилі".

Обмеження також торкнуться правоохоронних органів і служб безпеки Грузії, які придушили протести проти законопроєкту про іноземних агентів.

Минулого тижня помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О'Браєн під час візиту в Грузію попередив, що якщо Грузія ухвалить законопроєкт про іноземних агентів, "ми побачимо обмеження з боку Сполучених Штатів", які вплинуть на фінанси або поїздки тих, хто за ним стоїть. Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що набуття чинності закону про іноземних агентів "змусить нас фундаментально переглянути наші відносини з Грузією".

Нагадаємо

Попри масові протести у Тбілісі, 14 травня у Грузії все ж таки ухвалили суперечливий закон про "іноземних агентів".

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі наклала вето на суперечливий "закон про іноземних агентів". Вона назвала його перешкодою на європейському шляху Грузії і таким, що суперечить Конституції та європейським стандартам.