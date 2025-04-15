Джеймс О'Брайен

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч з Джеймсом О'Браєном, помічником держсекретаря США. Обговорено
ситуацію на фронті, оборонну співпрацю та посилення санкцій проти рф.
Грузія ухвалила суперечливий закон про "іноземних агентів", незважаючи на масові протести, що спричинило потенційні санкції США
проти чиновників, відповідальних за підрив демократії.
Засновник правлячої партії Грузії Бідзіна Іванішвілі відмовився від зустрічі з помічником держсекретаря США Джеймсом О'Брайеном
через те, що його кошти були заморожені швейцарським банком через підозри у російському походженні.
Прем'єр-міністр Грузії оголосив, що парламент країни завтра ухвалить суперечливий закон про "іноземних агентів", незважаючи на
протести, що призведе до ескалації напруженості навколо законодавства, яке критикують як репресивне.
Макрон закликав Байдена і Шольца прийняти стратегію невизначеності щодо росії у війні в Україні, але зіткнувся з опозицією з боку союзників, які побоюються ескалації.
Захід планує залучити треті країни до постачання боєприпасів в Україну для підтримки її оборони від російського вторгнення, заявив президент Франції Еммануель Макрон.
Міністр оборони України Рустем Умеров висловив готовність спільно з США інвестувати в оборонні підприємства та напряму купувати зброю американського виробництва.
Посол США в Україні заявив, що захист енергетичної інфраструктури України взимку та максимізація експорту є головними пріоритетами
США, наголосивши на підтримці у сфері оборони та економічного відновлення.
Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся з офіційними особами США, щоб обговорити реалізацію двосторонніх
домовленостей та наголосив на необхідності підтримки з боку США та продовження санкцій проти Росії. Також було наголошено на
важливості єдності та чітких планів дій для захисту України.