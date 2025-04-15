Джеймс О'Брайен

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 20625 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 137879 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 126900 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 128517 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 126618 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 128820 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 193132 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76892 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164104 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч з Джеймсом О'Браєном, помічником держсекретаря США. Обговорено ситуацію на фронті, оборонну співпрацю та посилення санкцій проти рф.

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Засновник правлячої партії Грузії Бідзіна Іванішвілі відмовився від зустрічі з помічником держсекретаря США Джеймсом О'Брайеном через те, що його кошти були заморожені швейцарським банком через підозри у російському походженні.

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Захід планує залучити треті країни для постачання боєприпасів Україні – Макрон

Захід планує залучити треті країни до постачання боєприпасів в Україну для підтримки її оборони від російського вторгнення, заявив президент Франції Еммануель Макрон.

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Керівник ОП обговорив із представниками Держдепартаменту США реалізацію української формули миру

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся з офіційними особами США, щоб обговорити реалізацію двосторонніх домовленостей та наголосив на необхідності підтримки з боку США та продовження санкцій проти Росії. Також було наголошено на важливості єдності та чітких планів дій для захисту України.

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