Джеймс О'Брайен

Макрон таємно розмовляв з Байденом та Шольцем: хотів переконати їх змінити стратегію у війні рф проти України - WSJ

Макрон закликав Байдена і Шольца прийняти стратегію невизначеності щодо росії у війні в Україні, але зіткнувся з опозицією з боку союзників, які побоюються ескалації.