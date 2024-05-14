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Засновник керівної партії Грузії відмовив у зустрічі представнику Держдепу

Засновник керівної партії Грузії відмовив у зустрічі представнику Держдепу

Київ • УНН

 • 21810 перегляди

Засновник правлячої партії Грузії Бідзіна Іванішвілі відмовився від зустрічі з помічником держсекретаря США Джеймсом О'Брайеном через те, що його кошти були заморожені швейцарським банком через підозри у російському походженні.

Засновник правлячої партії "Грузинська мрія" мільярдер Бідзіна Іванішвілі відмовив помічникові держсекретаря США Джеймсу О'Брайєну у зустрічі. Про це прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе повідомив на пресконференції, передає "Новости-Грузия", пише УНН.

Можу підтвердити, що було озвучене прохання щодо зустрічі (О’Браєна) з Бідзіною Іванішвілі, на що він відповів відмовою,

- сказав Кобахідзе.

Деталі

За словами Кобахідзе, за останні місяці було вже кілька випадків, коли Іванішвілі відмовлявся зустрічатися з іноземними дипломатами та політиками, через "шантаж і де-факто санкції партії глобальної війни".

Йдеться про 2 млрд доларів коштів Іванішвілі, які йому заморозив швейцарський банк Credit Suisse невдовзі після початку повномасштабної війни в Україні через підозри, що вони можуть мати російське походження.

Позиція Бідзіни Іванішвілі полягає у тому, що він не може проводити ніякі зустрічі під шантажем… Щойно цей шантаж і де-факто санкції закінчаться, звісно, зустрічі можуть відбутися негайно,

- додав Кобахідзе.

Доповнення

Візит О’Браєна анонсований на вівторок 14 травня. Цього ж дня парламент Грузії має ухвалити суперечливий закон про "іноземних агентів", незважаючи на протести, що призведе до ескалації напруженості навколо законодавства, яке критикують як репресивне.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
bidzina-ivanishviliБідзіна Іванішвілі
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