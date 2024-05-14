Засновник керівної партії Грузії відмовив у зустрічі представнику Держдепу
Київ • УНН
Засновник правлячої партії Грузії Бідзіна Іванішвілі відмовився від зустрічі з помічником держсекретаря США Джеймсом О'Брайеном через те, що його кошти були заморожені швейцарським банком через підозри у російському походженні.
Засновник правлячої партії "Грузинська мрія" мільярдер Бідзіна Іванішвілі відмовив помічникові держсекретаря США Джеймсу О'Брайєну у зустрічі. Про це прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе повідомив на пресконференції, передає "Новости-Грузия", пише УНН.
Можу підтвердити, що було озвучене прохання щодо зустрічі (О’Браєна) з Бідзіною Іванішвілі, на що він відповів відмовою,
Деталі
За словами Кобахідзе, за останні місяці було вже кілька випадків, коли Іванішвілі відмовлявся зустрічатися з іноземними дипломатами та політиками, через "шантаж і де-факто санкції партії глобальної війни".
Йдеться про 2 млрд доларів коштів Іванішвілі, які йому заморозив швейцарський банк Credit Suisse невдовзі після початку повномасштабної війни в Україні через підозри, що вони можуть мати російське походження.
Позиція Бідзіни Іванішвілі полягає у тому, що він не може проводити ніякі зустрічі під шантажем… Щойно цей шантаж і де-факто санкції закінчаться, звісно, зустрічі можуть відбутися негайно,
Доповнення
Візит О’Браєна анонсований на вівторок 14 травня. Цього ж дня парламент Грузії має ухвалити суперечливий закон про "іноземних агентів", незважаючи на протести, що призведе до ескалації напруженості навколо законодавства, яке критикують як репресивне.