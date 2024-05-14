Основатель правящей партии Грузии отказал во встрече представителю Госдепа

Основатель правящей партии "Грузинская мечта" миллиардер Бидзина Иванишвили отказал помощнику госсекретаря США Джеймсу О'Брайену во встрече. Об этом премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил на пресс-конференции, передает "Новости-Грузия", пишет УНН.

Могу подтвердить, что была озвучена просьба о встрече (О'Брайена) с Бидзиной Иванишвили, на что он ответил отказом, - сказал Кобахидзе.

Детали

По словам Кобахидзе, за последние месяцы было уже несколько случаев, когда Иванишвили отказывался встречаться с иностранными дипломатами и политиками, из-за "шантажа и де-факто санкций партии глобальной войны".

Речь идет о 2 млрд долларов средств Иванишвили, которые ему заморозил швейцарский банк Credit Suisse вскоре после начала полномасштабной войны в Украине из-за подозрений, что они могут иметь российское происхождение.

Позиция Бидзины Иванишвили заключается в том, что он не может проводить никакие встречи под шантажом... Как только этот шантаж и де-факто санкции закончатся, конечно, встречи могут состояться немедленно, - добавил Кобахидзе.

Дополнение

Визит О'Брайена анонсирован на вторник 14 мая. В этот же день парламент Грузии должен принять противоречивый закон об "иностранных агентах", несмотря на протесты, что приведет к эскалации напряженности вокруг законодательства, которое критикуют как репрессивное.