Грузии могут не подтвердить статус кандидата в члены ЕС, если правительство не отзовет законопроект "об иноагентах" - Foreign Policy

ЕС готов поставить на карту статус кандидата Грузии в ответ на закон об "иностранных агентах". Об этом УНН пишет со ссылкой на Foreign Policy.

Детали

В Европейском Союзе выступают против принятия в Грузии, которая с прошлого года является страной-кандидатом в члены ЕС, закона "об иноагентах". Заявляется, ЕС не может принять законопроект в нынешнем виде, поскольку он противоречит основным ценностям и законам блока, которых Грузия должна придерживаться, чтобы стать его членом.

Принятие этого закона негативно влияет на прогресс Грузии на пути в ЕС. Выбор дальнейшего пути-в руках Грузии. Мы призываем грузинские власти отозвать закон, подтвердить свою приверженность пути в ЕС и продвинуть необходимые реформы, изложенные в 9 шагах - заявлял Жозеп Боррель, руководитель внешнеполитической службы ЕС.

Баррель добавил, что ЕС поддерживает грузинский народ и его выбор в пользу демократии и европейского будущего Грузии.

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Высокопоставленный чиновник ЕС, пожелавший остаться неназванным, сказал Foreign Policy, что наиболее вероятный сценарий заключается в том, что в октябре, если законопроект не будет отозван, Европейская комиссия сообщит грузинскому правительству, что она не подтвердит статус кандидата на вступление в ЕС, когда выпустит свой ежегодный отчет о странах, участвующих в процессе вступления.

В конце мая министры иностранных дел ЕС встретятся и, вероятно, обсудят потенциальную реакцию блока на одобрение законопроекта.

Добавим

Законопроект об "иностранных агентах", который напоминает российский закон, введенный россией в 2012 году для борьбы с критиками Кремля, потребует от всех организаций, получающих более 20% своего финансирования из других стран, зарегистрироваться в Министерстве юстиции Грузии в качестве агентов иностранного влияния.

Правительство Грузии выступило в защиту законопроекта, утверждая, что он необходим для повышения прозрачности, защиты от "псевдолиберальных ценностей", продвигаемых иностранцами, и защиты суверенитета страны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 19 мая объявила, что наложила вето. Но ее решение может быть отменено путем повторного голосования в парламенте.

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