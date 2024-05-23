Сенат США готовит законопроект о санкциях против грузинских политиков из-за закона об иноагентах - СМИ

В Сенате США готовят двухпартийный законопроект, который предусматривает санкции в отношении грузинских политиков, ответственных за принятие закона об иноагентах. Об этом пишет Politico, передает УНН.

Детали

Инициативу должны зарегистрировать в Сенате сегодня. Ее авторы - сенаторы Джин Шахин (демократ от штата Нью-Гемпшир) и Джим Риш (республиканец от штата Айдахо). Называется документ Georgian People's Act (Акт грузинского народа).

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Законопроект предусматривает визовые ограничения и другие санкции в отношении грузинских политиков, которые «препятствовали евроатлантической интеграции» страны, были уличены в коррупции и нарушении прав человека, а также продвигали закон об иноагентах или участвовали в его принятии.

Он также призывает к постоянному прекращению стратегического диалога между США и Грузией. В его рамках две страны совместно работали над вопросами безопасности и демократии.

В то же время законопроект предлагает выделить не менее 50 млн долларов "на поддержку проектов демократии и верховенства закона в Грузии". Другое предложение - о начале расследования "иностранного вредного влияния" в стране.

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