Кількість страт у світі зросла майже на третину - Amnesty International

За даними міжнародної організації Amnesty International, у 2023 році було страчено щонайменше 1153 особи. Про це УНН пише з посиланням на доповідь організації.

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Згідно з доповіддю, у 2023 році щонайменше 1153 осіб було страчено: обезголовлено, повішено, застрелено або отруєно. Це на 31% більше, ніж попереднього року: у 2022-му було приведено у виконання щонайменше 883 вироки. Показник 2023 року став найвищим із 2015 року, коли Amnesty International зареєструвала 1634 випадки смертної кари.

Із 16 країн, у яких були приведені у виконання смертні вироки торік, різке зростання зафіксовано в Ірані (щонайменше 853 страти) і Саудівській Аравії - (172 страти). Більшу кількість вироків (порівняно з 2022 роком) привели у виконання в Сомалі (щонайменше 38) і США (24).

Кількість нових смертних вироків, ухвалених у світі у 2023 році, теж зросла - на 20% (2428 вироків у 52 країнах).

Інформація про кількість смертних вироків і страт у Китаї належить до державної таємниці, але в Amnesty International припускають, що може йтися про тисячі страчених у цій країні. Те саме стосується і Північної Кореї та В'єтнаму, яких правозахисники підозрюють у проведенні страт у великих масштабах.

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AI вважає успіхом скорочення кількості країн, у яких приводяться у виконання смертні вироки. Кількість країн, де приводили у виконання смертні вироки, скоротилася з 20 у 2022 році до 16 у 2023 році. Загалом на сьогодні смертну кару припинили застосовувати у 144 країнах.

У Білорусі, Японії, М'янмі та Південному Судані смертні вироки 2023 року не приводили у виконання. Білорусь залишається єдиною країною Європи, де ув'язнених засуджують до смертної кари. Минулого року законодавство в країні посилили - тепер смертна кара передбачена для чиновників і військовослужбовців, засуджених за держзраду.

2023 року в Білорусі ухвалили один смертний вирок: щодо 47-річного чоловіка, якого суд визнав винним у катуванні та вбивстві трирічного сина.

Додамо

У деяких країнах, де виносять смертні вироки, страту використовують як політичний інструмент. Згідно з доповіддю Amnesty International, влада Ірану все частіше використовує смертну кару для залякування населення і зміцнення своєї влади.

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Із загальної кількості смертних вироків понад 60% були приведені у виконання за злочини, які за міжнародним правом не повинні каратися смертною карою, зокрема, за злочини, пов'язані з наркотиками.

AI також стурбована ситуацією в США, де кількість смертних страт зросла з 18 до 24. В американських штатах Айдахо і Теннессі було внесено законопроєкти, що дозволяють страти через розстріл, а в штаті Монтана розглядають питання про розширення списку речовин, які використовують для смертельних ін'єкцій.

AI зафіксувала також "різке збільшення кількості страт" у Сомалі: кількість зросла з шести у 2022 році до 38 у 2023-му. Кількість зафіксованих смертних вироків у країнах Африки на південь від Сахари зросла на 66% - до 494.

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