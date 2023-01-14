В Ірані стратили ексзаступника міністра оборони за "шпигунство"

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Аліреза Акбарі, що має подвійне громадянство Британії та Ірану, був повішений після того, як його засудили "за корупцію та дії проти національної безпеки через шпигунство" нібито "на користь британської розвідки".

У вироку Акбарі зазначено, що він був засуджений до смертної кари за "шкоду внутрішній і зовнішній безпеці країни шляхом передачі розвідданих". Також його обвинуватили у тому, що він нібито пройшов навчання в МІ-6, створив підставні компанії, аби перешкоджати роботі іранським спецслужбам, зустрічався із представниками різних країн для передачі розвідданих, включаючи Австрію та ОАЕ, і отримав британське громадянство як нагороду за "зраду" своєї країни.

"Я приголомшений стратою британсько-іранського громадянина Ірану Алірези Акбарі в Ірані. Це був безсердечний і боягузливий вчинок, здійснений варварським режимом, який не поважає права людини свого народу. Мої думки з друзями та родиною Алірези", - відреагував прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у Twitter.

Нагадаємо

Іран почав страти учасників протестів, спровокованих смертю Махси Аміні.