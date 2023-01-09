В Ірані ще трьох людей засуджено до страти
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Іран засудив до страти трьох осіб, які звинувачуються у вбивстві трьох співробітників сил безпеки під час протестів, спровокованих смертю Махси Аміні, передає УНН з посиланням на AFP.
Тегеран сколихнули громадянські заворушення після загибелі 16 вересня 22-річної курдської іранки Аміні після її арешту за порушення суворого іранського дрес-коду для жінок.
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Останні вироки, які ще можуть бути оскаржені, доводять до 17 загальну кількість людей, засуджених до страти у зв'язку з більш ніж тримісячними протестами.
Четверо із засуджених були страчені, а двоє інших перебувають у камері смертників після того, як їхні вироки залишив чинними Верховний суд країни.
Салех Мірхашемі, Маджид Каземі та Саїд Ягубі були засуджені до страти за звинуваченням у «мохаребі» — або веденні «війни проти Бога», — повідомив судовий сайт новин Mizan Online.
Двоє інших було засуджено до тюремного ув'язнення за інцидент, який спричинив загибель трьох співробітників сил безпеки в центральній провінції Ісфахан 16 листопада, пише Mizan.
Додамо
У суботу Іран стратив Мохаммада Мехді Карамі та Сейєда Мохаммада Хоссейні за вбивство члена воєнізованих формувань у листопаді.
Двоє інших чоловіків, Мохсен Шекарі і Маджідрез Рахнавард, були страчені в грудні за звинуваченням в окремих нападах на сили безпеки.
Страти викликали глобальне обурення та нові санкції Заходу проти Тегерана.