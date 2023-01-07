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В Ірані повісили ще двох чоловіків у зв'язку з протестами

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. Іран у суботу стратив двох чоловіків за вбивство члена воєнізованих формувань під час безпрецедентних протестів, спричинених смертю Махси Аміні, передає УНН посилаючись на AFP.

В Ірані повісили ще двох чоловіків у зв'язку з протестами

Деталі

Судове інформаційне агентство Mizan Online повідомило: «Сьогодні вранці були повішені Мохаммад Махді Карамі та Сейєд Мохаммад Хоссейні, головні винуватці злочину, що призвів до мученицької смерті Рухолли Аджаміана». Аджаміан входив до складу воєнізованих формувань «Басідж», пов'язаних із Корпусом вартових ісламської революції.

Страти відбулися всупереч кампанії міжнародних правозахисних груп за збереження життів двох чоловіків. Батько Карамі також благав суд не вбивати його сина.

Четверо вже страчені, вироки ще двом особам було підтверджено Верховним судом, шестеро чекають на нові судові процеси, ще двоє можуть подати апеляцію.

Останні страти були першими, пов'язаними із протестами майже за місяць.

Доповнення

12 грудня 23-річного Маджидреза Рахнаварда було публічно повішено на крані. Він був засуджений до страти за вбивство ножем двох співробітників сил безпеки та поранення ще чотирьох людей.

Мохсена Шекарі, якому також 23 роки, було страчено за звинуваченням у пораненні співробітника сил безпеки.

Наприкінці грудня міністерство фінансів США наклало санкції на генерального прокурора Мохаммада Джафара Монтазері, заявивши, що він несе відповідальність за порушення прав людини, включаючи тортури та смертні вироки протестувальникам.

12 грудня нові санкції Європейського Союзу було спрямовано проти іранських офіційних осіб, у тому числі священнослужителя Сейєда Ахмада Хатамі. Його включили до списку за підбурювання до насильства проти протестувальників, у тому числі за вимогу страти.

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