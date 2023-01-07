В Иране повесили еще двух мужчин в связи с протестами

Детали

Судебное информационное агентство Mizan Online сообщило: «Сегодня утром были повешены Мохаммад Махди Карами и Сейед Мохаммад Хоссейни, главные виновники преступления, приведшего к мученической смерти Рухоллы Аджамиана». Аджамиан входил в состав военизированных формирований «Басидж», связанных с Корпусом стражей исламской революции.

Казни произошли вопреки кампании международных правозащитных групп за сохранение жизней двух мужчин. Отец Карами также умолял суд не убивать его сына.

Четверо уже казнены, приговоры еще двум лицам были подтверждены Верховным судом, шестеро ожидают новых судебных процессов, еще двое могут подать апелляцию.

Последние казни были первыми, связанными с протестами почти за месяц.

Дополнение

12 декабря 23-летний Маджидрез Рахнавард был публично повешен на кране. Он был приговорен к смертной казни за убийство ножом двух сотрудников сил безопасности и ранение еще четырех человек.

Мохсен Шекари, которому также 23 года, был казнен по обвинению в ранении сотрудника сил безопасности.

В конце декабря министерство финансов США наложило санкции на генерального прокурора Мохаммада Джафара Монтазери, заявив, что он несет ответственность за нарушения прав человека, включая пытки и смертные приговоры протестующим.

12 декабря новые санкции Европейского Союза были направлены против иранских официальных лиц, в том числе священнослужителя Сейеда Ахмада Хатами. Его включили в список за подстрекательство к насилию против протестующих, в том числе за требование казни.