В Иране еще три человека приговорены к смертной казни

Тегеран всколыхнули гражданские беспорядки после гибели 16 сентября 22-летней курдской иранки Амини после ее ареста за нарушение строгого иранского дресс-кода для женщин.

Детали

Последние приговоры, которые еще могут быть обжалованы, доводят до 17 общее количество людей, приговоренных к смертной казни в связи с более чем трехмесячными протестами.

Четверо из осужденных были казнены, а двое других находятся в камере смертников после того, как их приговоры оставил в силе Верховный суд страны.

Салех Мирхашеми, Маджид Каземи и Саид Ягуби были приговорены к смертной казни по обвинению в «мохаребе» — или ведении «войны против Бога», — сообщил судебный сайт новостей Mizan Online.

Двое других были приговорены к тюремному заключению за инцидент, повлекший гибель трех сотрудников сил безопасности в центральной провинции Исфахан 16 ноября, пишет Mizan.

Добавим

В субботу Иран казнил Мохаммада Мехди Карами и Сейеда Мохаммада Хоссейни за убийство члена военизированных формирований в ноябре.

Двое других мужчин, Мохсен Шекари и Маджидрез Рахнавард, были казнены в декабре по обвинению в отдельных нападениях на силы безопасности.

Казни вызвали глобальное возмущение и новые санкции Запада против Тегерана.