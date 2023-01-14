В Иране казнили экс-заместителя министра обороны за "шпионаж"

Детали

Алиреза Акбари, имеющий двойное гражданство Британии и Ирана, был повешен после того, как его осудили "за коррупцию и действия против национальной безопасности из-за шпионажа" якобы "в пользу британской разведки".

В приговоре Акбари указано, что он был приговорен к смертной казни за "ущерб внутренней и внешней безопасности страны путем передачи разведданных". Также его обвинили в том, что он якобы прошел обучение в МИ-6, создал подставные компании, чтобы препятствовать работе иранских спецслужб, встречался с представителями разных стран для передачи разведданных, включая Австрию и ОАЭ, и получил британское гражданство в качестве награды за "предательство" своей страны.

"Я потрясен казнью британско-иранского гражданина Ирана Алирезы Акбари в Иране. Это был бессердечный и трусливый поступок, совершенный варварским режимом, который не уважает права человека своего народа. Мои мысли с друзьями и семьей Алирезы", - отреагировал премьер-министр Великобритании Риши Сунак в Twitter.

Напомним

Иран начал казни участников протестов, спровоцированных смертью Махсы Амини.