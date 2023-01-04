У США вперше стратили трансгендера

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49-річна Ембер Маклафлін була оголошена мертвою незадовго до 19:00 за місцевим часом у діагностичному та виправному центрі у місті Бонн-Терре, штат Міссурі, згідно з заявою державного тюремного управління.

Місцева станція новин Fox2now повідомила, що Маклафлін померла від смертельної ін'єкції.

Маклафлін стала першим трансгендером будь-якої статі, страченою в країні, а також першою людиною, яка померла цього року в Америці.

Вона була засуджена за вбивство колишньої подруги в 2003 році в передмісті Сент-Луїса. У день вбивства Маклафлін чекала на подругу Беверлі Гюнтер, коли вона йшла з роботи. Гюнтер була зґвалтована та зарізана кухонним ножем. Її тіло кинули біля річки Міссісіпі.

У 2006 році присяжні визнали Маклафлін винною у вбивстві, але зайшли в глухий кут у питанні про те, яким має бути її покарання. Втрутився суддя першої інстанції та виніс смертний вирок. Таке втручання дозволене як у Міссурі, так і в Індіані.

Посилаючись на той факт, що присяжні не засуджували Маклафлін до страти, її адвокати попросили губернатора Майка Парсона замінити її вирок на довічний вирок.

"Смертний вирок, який зараз розглядається, виходить не від совісті суспільства, а від одного судді", - заявили її адвокати у своєму клопотанні про помилування. Вони також стверджували, що у Маклафлін було важке дитинство і вона страждала на психічні захворювання.

Її справа отримала підтримку високопосадовців, у тому числі двох членів Палати представників США від штату Міссурі, Корі Буш та Емануеля Клівера. У листі губернатору йдеться, що прийомний батько Маклафлін бив її кийком і навіть катував електрошокером.

У повідомленнях преси йдеться, що Маклафлін почала зміну статі останніми роками, але залишилася в чоловічій секції камери смертників у Міссурі.

Інформаційний центр смертної кари, який працює над скасуванням такого покарання в Америці, заявив, що раніше не було відомо про випадки страти трансгендерної людини у Сполучених Штатах.