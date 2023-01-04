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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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В США впервые казнили трансгендера

Киев • УНН

 • 1400306 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Трансгендерная женщина, осужденная за убийство, была казнена поздно вечером во вторник во время первой такой казни в Соединенных Штатах, сообщает УНН ссылаясь на AFP.

В США впервые казнили трансгендера

Детали

49-летняя Эмбер Маклафлин была объявлена мертвой незадолго до 19:00 по местному времени в диагностическом и исправительном центре в городе Бонн-Терре, штат Миссури, согласно заявлению государственного тюремного управления.

Местная новостная станция Fox2now сообщила, что Маклафлин умерла от смертельной инъекции.

Маклафлин стала первым трансгендером любого пола, казненным в стране, а также первым человеком, умершим в этом году в Америке.

Она была осуждена за убийство бывшей подруги в 2003 году в пригороде Сент-Луиса. В день убийства Маклафлин ждала подругу Беверли Гюнтер, когда она уходила с работы. Гюнтер была изнасилована и зарезана кухонным ножом. Ее тело было брошено у реки Миссисипи.

В 2006 году присяжные признали Маклафлин виновной в убийстве, но зашли в тупик в вопросе о том, каким должно быть ее наказание. Вмешался судья первой инстанции и вынес смертный приговор. Такое вмешательство разрешено как в Миссури, так и в Индиане.

Ссылаясь на тот факт, что присяжные не приговаривали Маклафлин к смертной казни, ее адвокаты попросили губернатора Майка Парсона заменить ее приговор на пожизненный приговор.

"Смертный приговор, который сейчас рассматривается, исходит не от совести общества, а от одного судьи", - заявили ее адвокаты в своем ходатайстве о помиловании. Они также утверждали, что у Маклафлин было трудное детство и она страдала психическими заболеваниями.

Ее дело получило поддержку высокопоставленных чиновников, в том числе двух членов Палаты представителей США от штата Миссури, Кори Буш и Эмануэля Кливера. В письме губернатору говорится, что приемный отец Маклафлин избивал ее дубинкой и даже пытал электрошокером.

В сообщениях прессы говорится, что Маклафлин начала смену пола в последние годы, но осталась в мужской секции камеры смертников в Миссури.

Информационный центр по смертной казни, который работает над отменой такого наказания в Америке, заявил, что ранее не было известно о случаях казни трансгендерного человека в Соединенных Штатах.

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