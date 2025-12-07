$42.180.00
Підліток загинув на станції "Видубичі" після ураження струмом на вагоні електрички

Київ

 • 14 перегляди

На станції "Видубичі" 16-річний хлопець загинув від ураження електричним струмом, вилізши на вагон міської електрички. Правоохоронці з'ясовують обставини події.

Підліток загинув на станції "Видубичі" після ураження струмом на вагоні електрички

На станції "Видубичі" загинув підліток, правоохоронці з’ясовують всі деталі смерті. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП України в Києві.

Деталі

Як зазначили в поліції, за попередньою інформацією, 16-річний хлопець виліз на вагон міської електрички і його вразило електричним струмом. Від отриманих травм неповнолітній загинув.

На місці працюють слідчо-оперативна група Голосіївського та головного управлінь поліції та судово-медичний експерт. Обставини події з’ясовуються

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що з початку 2025 року 18 підлітків в Україні загинули через порушення правил безпеки на залізниці, що стало наслідком небезпечної розваги - зачеперства.

Євген Устименко

СуспільствоКиївКримінал та НП
Дорожньо-транспортна пригода
Електроенергія
Національна поліція України
Україна
Київ