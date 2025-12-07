Підліток загинув на станції "Видубичі" після ураження струмом на вагоні електрички
Київ • УНН
На станції "Видубичі" 16-річний хлопець загинув від ураження електричним струмом, вилізши на вагон міської електрички. Правоохоронці з'ясовують обставини події.
На станції "Видубичі" загинув підліток, правоохоронці з’ясовують всі деталі смерті. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП України в Києві.
Деталі
Як зазначили в поліції, за попередньою інформацією, 16-річний хлопець виліз на вагон міської електрички і його вразило електричним струмом. Від отриманих травм неповнолітній загинув.
На місці працюють слідчо-оперативна група Голосіївського та головного управлінь поліції та судово-медичний експерт. Обставини події з’ясовуються
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що з початку 2025 року 18 підлітків в Україні загинули через порушення правил безпеки на залізниці, що стало наслідком небезпечної розваги - зачеперства.