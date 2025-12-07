Подросток погиб на станции "Выдубичи" после поражения током на вагоне электрички
Киев • УНН
На станции "Выдубичи" 16-летний парень погиб от поражения электрическим током, вылезши на вагон городской электрички. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.
На станции "Выдубичи" погиб подросток, правоохранители выясняют все детали смерти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Киеве.
Детали
Как отметили в полиции, по предварительной информации, 16-летний парень вылез на вагон городской электрички и его поразило электрическим током. От полученных травм несовершеннолетний погиб.
На месте работают следственно-оперативная группа Голосеевского и главного управлений полиции и судебно-медицинский эксперт. Обстоятельства происшествия выясняются
Напомним
Ранее УНН сообщал, что с начала 2025 года 18 подростков в Украине погибли из-за нарушения правил безопасности на железной дороге, что стало следствием опасного развлечения - зацепинга.