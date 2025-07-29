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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Смертельне зачеперство: з початку року через екстремальне катання на поїздах загинули 18 дітей

Київ • УНН

 • 1280 перегляди

З початку 2025 року 18 підлітків загинули через порушення правил безпеки на залізниці, що стало наслідком небезпечної розваги – зачеперства. Укрзалізниця спільно з ДСНС, Червоним Хрестом та Ювенальною поліцією провели навчання для дітей, щоб запобігти подібним трагедіям.

Смертельне зачеперство: з початку року через екстремальне катання на поїздах загинули 18 дітей

Те що у дітей починається з гри заради відео та лайків, а завершується трагедією: з початку 2025 року через порушення правил безпеки загинули 18 підлітків. Про це передає пресслужба "Укрзалізниці", повідомляє УНН.

Деталі

18 підлітків загинули з початку року через порушення правил безпеки на залізниці. Ця страшна статистика починається з гри, а закінчується трагедією.

- оголосили в "Укрзалізниці".

Представники національного перевізника вантажів та пасажирів пояснюють:

Небезпечна розвага загрожує життю зачеперів, пасажирів та працівників залізниці. Щоби зупинити ці трагедії, важливо навчити дітей безпечній поведінці та показати на практиці, до чого можуть призвести такі ігри.

Укрзалізниця разом із ДСНС, загоном швидкого реагування Червоного Хреста та Ювенальною поліцією провели рятувальні навчання для дітей. 

Визначено етапи порятунку при обставинах, які створює "зачепінг", зокрема йдеться про пожежу.

Понад 60 дітей від 5 до 16 років спостерігали за процесом, заявили в "Укрзалізниці".

Моделювання ситуації та наступні дії:

  • слід знеструмити контактну мережу;
    • евакуювали пасажирів;
      • допомогти постраждалому;
        • також важливо координувати рятувальні служби.

          Після відтворення події для дітей провели спеціальний урок безпеки на залізничному транспорті і розповіли, як розпізнати мінну чи пожежну небезпеку. 

          Також обіцяють, що упродовж року всі залізничники та залізничниці проходять (або мають пройти) обов’язкові тренінги з безпеки та домедичної допомоги.

          Нагадаємо

          19-річний блогер у Києві отримав важкі травми, намагаючись зняти відео, зачепившись за вагон метро. Він зіткнувся з обладнанням у тунелі, отримавши перелом стегна, струс мозку та численні забої.

          Ігор Тележніков

          Ігор Тележніков

          Суспільство
          Українська залізниця
          Державна служба України з надзвичайних ситуацій
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