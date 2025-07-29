Смертельное зацеперство: с начала года из-за экстремального катания на поездах погибли 18 детей

То, что у детей начинается с игры ради видео и лайков, а завершается трагедией: с начала 2025 года из-за нарушения правил безопасности погибли 18 подростков. Об этом передает пресс-служба "Укрзализныци", сообщает УНН.

Детали

18 подростков погибли с начала года из-за нарушения правил безопасности на железной дороге. Эта страшная статистика начинается с игры, а заканчивается трагедией. - объявили в "Укрзализныце".

Представители национального перевозчика грузов и пассажиров объясняют:

Опасное развлечение угрожает жизни зацеперов, пассажиров и работников железной дороги. Чтобы остановить эти трагедии, важно научить детей безопасному поведению и показать на практике, к чему могут привести такие игры.

Укрзализныця вместе с ГСЧС, отрядом быстрого реагирования Красного Креста и Ювенальной полицией провели спасательные учения для детей.

Определены этапы спасения при обстоятельствах, которые создает "зацепинг", в частности речь идет о пожаре.

Более 60 детей от 5 до 16 лет наблюдали за процессом, заявили в "Укрзализныце".

Моделирование ситуации и последующие действия:

следует обесточить контактную сеть;

эвакуировали пассажиров;

помочь пострадавшему;

также важно координировать спасательные службы.

После воспроизведения события для детей провели специальный урок безопасности на железнодорожном транспорте и рассказали, как распознать минную или пожарную опасность.

Также обещают, что в течение года все железнодорожники и железнодорожницы проходят (или должны пройти) обязательные тренинги по безопасности и домедицинской помощи.

Напомним

19-летний блогер в Киеве получил тяжелые травмы, пытаясь снять видео, зацепившись за вагон метро. Он столкнулся с оборудованием в тоннеле, получив перелом бедра, сотрясение мозга и многочисленные ушибы.