Смертельное зацеперство: с начала года из-за экстремального катания на поездах погибли 18 детей
Киев • УНН
С начала 2025 года 18 подростков погибли из-за нарушения правил безопасности на железной дороге, что стало следствием опасного развлечения – зацеперства. Укрзализныця совместно с ГСЧС, Красным Крестом и Ювенальной полицией провели обучение для детей, чтобы предотвратить подобные трагедии.
То, что у детей начинается с игры ради видео и лайков, а завершается трагедией: с начала 2025 года из-за нарушения правил безопасности погибли 18 подростков. Об этом передает пресс-служба "Укрзализныци", сообщает УНН.
Детали
18 подростков погибли с начала года из-за нарушения правил безопасности на железной дороге. Эта страшная статистика начинается с игры, а заканчивается трагедией.
Представители национального перевозчика грузов и пассажиров объясняют:
Опасное развлечение угрожает жизни зацеперов, пассажиров и работников железной дороги. Чтобы остановить эти трагедии, важно научить детей безопасному поведению и показать на практике, к чему могут привести такие игры.
Укрзализныця вместе с ГСЧС, отрядом быстрого реагирования Красного Креста и Ювенальной полицией провели спасательные учения для детей.
Определены этапы спасения при обстоятельствах, которые создает "зацепинг", в частности речь идет о пожаре.
Более 60 детей от 5 до 16 лет наблюдали за процессом, заявили в "Укрзализныце".
Моделирование ситуации и последующие действия:
- следует обесточить контактную сеть;
- эвакуировали пассажиров;
- помочь пострадавшему;
- также важно координировать спасательные службы.
После воспроизведения события для детей провели специальный урок безопасности на железнодорожном транспорте и рассказали, как распознать минную или пожарную опасность.
Также обещают, что в течение года все железнодорожники и железнодорожницы проходят (или должны пройти) обязательные тренинги по безопасности и домедицинской помощи.
Напомним
19-летний блогер в Киеве получил тяжелые травмы, пытаясь снять видео, зацепившись за вагон метро. Он столкнулся с оборудованием в тоннеле, получив перелом бедра, сотрясение мозга и многочисленные ушибы.