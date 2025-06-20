На синій лінії метро Києва в тонелі ледь не загинув 19-річний зачепер

У Києві 19-річний хлопець отримав важкі травми під час спроби зачепінгу на станції метро. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний портал Києва.

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Інцидент стався в тунелі між станціями "Палац Україна" та "Либідська", де молодий чоловік намагався зняти відео, зачепившись за вагон.

Хлопець, який знімав контент і стояв позаду вагону, зіткнувся з обладнанням всередині тунелю і впав на колії - повідомили у комунальному підприємстві "Київський метрополітен".

За інформацією підприємства, хлопець отримав перелом стегнової кістки, струс мозку та численні забої.

Лікарі швидкої надали йому першу допомогу та госпіталізували до медичного закладу. Надалі цим випадком займатимуться правоохоронні органи - додали в метрополітені.

У КП наголошують, що так зване "хобі" сучасної молоді є смертельно небезпечним.

"Зачепінг – страшне та травматичне хобі сучасної молоді, яка прагне здобути популярність та лайки. Утім отримує проблеми зі здоров’ям, складні травми, які можуть спричинити смерть", – зазначили в "Київському метрополітені".

За даними КП, менш ніж за пів року в столичному метро затримали сім зачеперів, що на п’ять більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Інцидент спричинив затримки у русі синьої гілки метро.

"Через інцидент рух поїздів на синій лінії був тимчасово припинений. Поїзди могли курсувати лише на ділянці між станціями "Героїв Дніпра" та "Олімпійська", – повідомили у КП.

Крім того, у метрополітені закликають пасажирів негайно інформувати персонал у разі виявлення зачеперів.

"Якщо ви побачили зачепера, якомога швидше повідомте про це черговий персонал і повідомте, в якому напрямку він їхав. На наступній станції на нього чекатимуть працівники поліції для подальшого затримання", – заявили у підприємстві.

Фахівці нагадують про смертельні ризики.

"Контактна рейка метро має високу напругу у 825 Вт. Короткий дотик може призвести до ураження струмом з можливим летальним наслідком", – застерігають у КП.

Також у підземці наголосили про травмування через можливість несподіваної зупинки поїзду.

"Поїзд може несподівано зупинитися або різко змінити швидкість. Людина, яка перебуває зовні, на даху чи між вагонами, практично не має шансу втриматися – результатом є падіння на колії, де є висока напруга, або під колеса поїзда", – попередили в "Київському метрополітені".

Габарити тунелю метрополітену обмежені. Вони призначені винятково для вагонів. Будь-яке перебування за межами вагона є смертельно небезпечним.

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