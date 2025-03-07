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У столичному метро дефіцит працівників близько 20%: які вакансії затребувані

Київ • УНН

 • 131158 перегляди

У столичному метрополітені не вистачає 20% працівників, особливо технічних спеціальностей. Наразі одна жінка завершила навчання на машиніста електропоїзда та проходить стажування.

У столичному метро дефіцит працівників близько 20%: які вакансії затребувані

У Київському метрополітені дефіцит працівників становить близько 20%. Найбільше підприємство потребує робітничих професій, зокрема це такі вакансії, як машиніст електропоїзда, електромеханік, електромонтер. Разом з тим в метро працює 42% жінок. Про це журналісту УНН повідомили у КП "Київський метрополітен" у відповідь на запит.

"На сьогодні успішно завершила навчання за професією машиніст електропоїзда метрополітену одна жінка. Наразі розпочато стажування з досвідченим наставником машиністом-інструктором перед допуском до самостійної роботи", - йдеться у відповіді на запит.

Повідомляється, що тривалість стажування від одного до трьох місяців, в залежності від комплексних показників готовності машиніста до самостійної роботи.

"У КП "Київський метрополітен" дефіцит працівників становить близько 20%. Найбільше підприємство потребує робітничих професій, зокрема це такі вакансії: машиніст електропоїзда, електромеханік, електромонтер, слюсар, черговий з приймання і відправлення поїздів метрополітену, черговий станційного поста телекерування, електрозварник, токар, фрезерувальник, монтер колії, обхідник колій та штучних споруд, тунельний робітник та інші", - зазначається у відповідь на запит.

Є перші запити в рамках програми навчання жінок "чоловічих" професій: що будуть опановувати25.02.25, 12:58 • 26707 переглядiв

Окрім того, у метрополітені повідомили, що станом на 28 лютого на підприємстві працює 42% жінок на таких посадах:

⦁ начальник управління, відділу, сектору;

⦁ начальник дистанцій, начальник станцій метрополітену;

⦁ бухгалтер, економіст , інженер, інспектор;

⦁ чергова станційного поста централізації, черговий біля ескалатора, черговий станційного поста телекерування, машиніст компресорних установок;

⦁ прибиральник виробничих приміщень, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування;

⦁ маляр, електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв звʼязку, електромонтер-релейник, оператор котельні, слюсар-електрик з обслуговування та ремонту ескалаторів;

⦁ дефектоскопіст з магнітного контролю, машиніст крана (кранівник), обхідник колій та штучних споруд, дренажник, тунельний робітник та інші.

Доповнення

У жовтні 2024 року у КП "Київський метрополітен" розповідали, що ще чотири жінки готуються стати машиністками електропоїздів, водночас вони відзначають дефіцит кадрів у низці технічних професій.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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