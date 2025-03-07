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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Киев • УНН

 • 131147 просмотра

В столичном метрополитене не хватает 20% работников, особенно технических специальностей. В настоящее время одна женщина завершила обучение на машиниста электропоезда и проходит стажировку.

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

В Киевском метрополитене дефицит работников составляет около 20%. Больше всего предприятие нуждается в рабочих профессиях, в частности это такие вакансии, как машинист электропоезда, электромеханик, электромонтер. Вместе с тем в метро работает 42% женщин. Об этом журналисту УНН сообщили в КП "Киевский метрополитен" в ответ на запрос.

"На сегодняшний день успешно завершила обучение по профессии машинист электропоезда метрополитена одна женщина. В настоящее время начато стажирование с опытным наставником машинистом-инструктором перед допуском к самостоятельной работе", - говорится в ответе на запрос.

Сообщается, что продолжительность стажирования от одного до трех месяцев, в зависимости от комплексных показателей готовности машиниста к самостоятельной работе.

"В КП "Киевский метрополитен" дефицит работников составляет около 20%. Больше всего предприятие нуждается в рабочих профессиях, в частности это такие вакансии: машинист электропоезда, электромеханик, электромонтер, слесарь, дежурный по приему и отправлению поездов метрополитена, дежурный станционного поста телекерования, электросварщик, токарь, фрезеровщик, монтёр пути, обходчик путей и искусственных сооружений, туннельный рабочий и другие", - отмечается в ответе на запрос.

Есть первые запросы в рамках программы обучения женщин "мужских" профессий: что будут овладевать25.02.25, 12:58 • 26702 просмотра

Кроме того, в метрополитене сообщили, что по состоянию на 28 февраля на предприятии работает 42% женщин на таких должностях:

⦁ начальник управления, отдела, сектора;

⦁ начальник дистанций, начальник станций метрополитена;

⦁ бухгалтер, экономист, инженер, инспектор;

⦁ дежурный станционного поста централизации, дежурный у эскалатора, дежурный станционного поста телекерования, машинист компрессорных установок;

⦁ уборщик производственных помещений, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;

⦁ маляр, электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи, электромонтер-релейщик, оператор котельной, слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту эскалаторов;

⦁ дефектоскопист по магнитному контролю, машинист крана (крановщик), обходчик путей и искусственных сооружений, дренажник, туннельный рабочий и другие.

Дополнение

В октябре 2024 года в КП "Киевский метрополитен" рассказывали, что еще четыре женщины готовятся стать машинистками электропоездов, в то же время они отмечают дефицит кадров в ряде технических профессий.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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