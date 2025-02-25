Есть первые запросы в рамках программы обучения женщин "мужских" профессий: что будут овладевать

В рамках проекта по обучению женщин профессиям, в которых традиционно преобладали мужчины, поступили первые запросы от работодателей из Полтавской области с заявлениями на обучение пяти женщин профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства».

Об этом УНН сообщает с ссылкой на Министерство экономики.

Первые работодатели обратились в Государственную службу занятости в рамках экспериментального правительственного проекта по обучению женщин профессиям, в которых традиционно преобладали мужчины. Обучение оплатит государство из Фонда соцстрахования на случай безработицы, а работодатели предоставят место для прохождения практики и должны трудоустроить женщин после окончания обучения. В целом программа позволяет украинкам овладеть 31 профессией за государственный счет.

Первые запросы сделали четыре работодателя из Полтавской области с заявлениями на обучение пяти женщин профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». Речь идет о хозяйствах «Володар-С», «Мухин Агро», «Диброва» и ООО «Каплинцивское» - говорится в сообщении.

Служба занятости уже подобрала кандидаток на обучение по заказу полтавских фермеров, среди них есть женщины с высшим образованием, есть человек с инвалидностью 3 группы и одна женщина с полным средним образованием, которая сейчас работает кладовщицей и хочет сменить профессию.

Обучение будет проходить на базе Межрегионального центра профессиональной переподготовки уволенных в запас военнослужащих в городе Хорол на Полтавщине.

Сообщается, что стоимость обучения в рамках экспериментальной программы не может превышать 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (на сегодня - это 30 280 грн). В случае, если стоимость обучения выше, разницу может оплатить работодатель или участница проекта. Срок обучения может составлять до 10 месяцев.

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Заместитель Министра экономики Татьяна Бережная отметила, что программа направлена на обеспечение рынка труда квалифицированными работниками, в частности, в тех сферах, где остро ощущается дефицит кадров: строительство, промышленность, транспорт.

А также на поддержку конкурентоспособности женщин на рынке труда. Сейчас мы наблюдаем тенденцию, когда и бизнес более активно предлагает новые возможности для женщин, и женщины активнее откликаются на предложения от работодателей. В частности, женщины все чаще выбирают рабочие профессии, в которых статистически больше представлены мужчины: водители, машинистки, крановщицы, грузчицы, станочницы. Благодаря экспериментальной правительственной программе больше женщин смогут овладеть такими профессиями и трудоустроиться - подчеркнула Бережная.

Директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк отметила, что когда женщины овладевают профессиями, в которых традиционно преобладали мужчины, это не просто о гендерном равенстве, а и о реальных возможностях для экономического роста и укрепления нашего государства.

Сегодня, в условиях военного положения, каждое рабочее место является вкладом в победу, а каждая трудоустроенная украинка - поддержка семьи, общества и страны в целом. Наша задача - создавать эти возможности и помогать реализовать потенциал каждого человека, независимо от пола или возраста - сказала Жовтяк.

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Дополнение

В ноябре 2024 года Кабмин запустил проект по обучению за государственный счет женщин профессиям, в которых традиционно доминировали мужчины. Украинки смогут овладеть более 30 профессиями и трудоустроиться в сферах, где они были меньше представлены.