Есть первые запросы в рамках программы обучения женщин "мужских" профессий: что будут овладевать

ukenru
Сколько необходимо для восстановления Украины на следующие 10 лет - названа ошеломляющая сумма
10:21 • 32749 просмотра

Сколько необходимо для восстановления Украины на следующие 10 лет - названа ошеломляющая сумма

Эксклюзив
ГБР подтвердило, что расследует дело против экс-руководителя налоговой Татьяны Кириенко
10:03 • 47044 просмотра

ГБР подтвердило, что расследует дело против экс-руководителя налоговой Татьяны Кириенко

Эксклюзив
Жестокое обращение с животными: в прокуратуре рассказали, где больше всего правонарушений было в прошлом году
09:33 • 58931 просмотра

Жестокое обращение с животными: в прокуратуре рассказали, где больше всего правонарушений было в прошлом году

Рада со второй попытки приняла постановление о поддержке Зеленского и предстоящих выборах
09:27 • 63735 просмотра

Рада со второй попытки приняла постановление о поддержке Зеленского и предстоящих выборах

ЕС предлагает Украине собственную выгодную сделку по полезным ископаемым - Politico
07:49 • 90953 просмотра

ЕС предлагает Украине собственную выгодную сделку по полезным ископаемым - Politico

Эксклюзив
Почему новая одежда из магазина нуждается в стирке - объяснение эксперта
06:30 • 102653 просмотра

Почему новая одежда из магазина нуждается в стирке - объяснение эксперта

Эксклюзив
Вмешательство государства в фармацевтический рынок угрожает доступности лекарств - Мусий
05:50 • 103671 просмотра

Вмешательство государства в фармацевтический рынок угрожает доступности лекарств - Мусий

Трамп уверяет, что путин примет европейские миротворческие войска в Украине
24 февраля, 18:46 • 126096 просмотра

Трамп уверяет, что путин примет европейские миротворческие войска в Украине

Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп
24 февраля, 18:31 • 115054 просмотра

Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп

Эксклюзив
Минюст саботирует санкционную группу Ермака-Макфола? В ВР призывают правоохранителей разобраться с ситуацией
24 февраля, 16:40 • 109905 просмотра

Минюст саботирует санкционную группу Ермака-Макфола? В ВР призывают правоохранителей разобраться с ситуацией

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На Киевщине работает противовоздушная оборона: жителей просят оставаться в укрытиях

На Киевщине работает противовоздушная оборона: жителей просят оставаться в укрытиях

25 февраля, 03:20 • 105692 просмотра
Воздушные Силы: четыре стратегических бомбардировщика рф Ту-95МС осуществили пуски крылатых ракет

Воздушные Силы: четыре стратегических бомбардировщика рф Ту-95МС осуществили пуски крылатых ракет

25 февраля, 03:29 • 107664 просмотра
Китай рассматривает радикальные изменения брачного возраста для преодоления демографического кризиса

Китай рассматривает радикальные изменения брачного возраста для преодоления демографического кризиса

25 февраля, 03:55 • 106475 просмотра
Вражеский удар по Киеву: женщина ранена, повреждены дома в двух районах

Вражеский удар по Киеву: женщина ранена, повреждены дома в двух районах

25 февраля, 04:12 • 83589 просмотра
Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

06:48 • 108859 просмотра
публикации
Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

06:48 • 108859 просмотра
"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

24 февраля, 05:32 • 173834 просмотра
Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

22 февраля, 10:21 • 253356 просмотра
Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

22 февраля, 04:30 • 257149 просмотра
Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

21 февраля, 14:07 • 231836 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

10:08 • 24256 просмотра
Ограбление в имении, где родился Черчилль: золотой унитаз украли за 5 минут

Ограбление в имении, где родился Черчилль: золотой унитаз украли за 5 минут

08:04 • 56705 просмотра
«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

24 февраля, 09:30 • 126997 просмотра
Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

24 февраля, 06:50 • 142745 просмотра
Рианна призналась, какой ее альбом не стыдно слушать и анонсировала новый релиз

Рианна призналась, какой ее альбом не стыдно слушать и анонсировала новый релиз

23 февраля, 18:58 • 122762 просмотра
Актуальное
Есть первые запросы в рамках программы обучения женщин "мужских" профессий: что будут овладевать

Есть первые запросы в рамках программы обучения женщин "мужских" профессий: что будут овладевать

Киев  •  УНН

 • 4980 просмотра

Read in English

Пять женщин из Полтавской области подали заявки на обучение профессии тракториста-машиниста за государственный счет. Программа позволяет украинкам овладеть 31 профессией, где традиционно преобладали мужчины.

В рамках проекта по обучению женщин профессиям, в которых традиционно преобладали мужчины, поступили первые запросы от работодателей из Полтавской области с заявлениями на обучение пяти женщин профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства».

Об этом УНН сообщает с ссылкой на Министерство экономики.

Первые работодатели обратились в Государственную службу занятости в рамках экспериментального правительственного проекта по обучению женщин профессиям, в которых традиционно преобладали мужчины. Обучение оплатит государство из Фонда соцстрахования на случай безработицы, а работодатели предоставят место для прохождения практики и должны трудоустроить женщин после окончания обучения. В целом программа позволяет украинкам овладеть 31 профессией за государственный счет.

Первые запросы сделали четыре работодателя из Полтавской области с заявлениями на обучение пяти женщин профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». Речь идет о хозяйствах «Володар-С», «Мухин Агро», «Диброва» и ООО «Каплинцивское»

- говорится в сообщении.

Служба занятости уже подобрала кандидаток на обучение по заказу полтавских фермеров, среди них есть женщины с высшим образованием, есть человек с инвалидностью 3 группы и одна женщина с полным средним образованием, которая сейчас работает кладовщицей и хочет сменить профессию.

Обучение будет проходить на базе Межрегионального центра профессиональной переподготовки уволенных в запас военнослужащих в городе Хорол на Полтавщине.

Сообщается, что стоимость обучения в рамках экспериментальной программы не может превышать 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (на сегодня - это 30 280 грн). В случае, если стоимость обучения выше, разницу может оплатить работодатель или участница проекта. Срок обучения может составлять до 10 месяцев.

В столичное метро идут работать женщины, одна уже учится на машиниста - КГГА07.06.24, 13:41 • 41375 просмотров

Заместитель Министра экономики Татьяна Бережная отметила, что программа направлена на обеспечение рынка труда квалифицированными работниками, в частности, в тех сферах, где остро ощущается дефицит кадров: строительство, промышленность, транспорт.

А также на поддержку конкурентоспособности женщин на рынке труда. Сейчас мы наблюдаем тенденцию, когда и бизнес более активно предлагает новые возможности для женщин, и женщины активнее откликаются на предложения от работодателей. В частности, женщины все чаще выбирают рабочие профессии, в которых статистически больше представлены мужчины: водители, машинистки, крановщицы, грузчицы, станочницы. Благодаря экспериментальной правительственной программе больше женщин смогут овладеть такими профессиями и трудоустроиться

- подчеркнула Бережная.

Директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк отметила, что когда женщины овладевают профессиями, в которых традиционно преобладали мужчины, это не просто о гендерном равенстве, а и о реальных возможностях для экономического роста и укрепления нашего государства.

Сегодня, в условиях военного положения, каждое рабочее место является вкладом в победу, а каждая трудоустроенная украинка - поддержка семьи, общества и страны в целом. Наша задача - создавать эти возможности и помогать реализовать потенциал каждого человека, независимо от пола или возраста

- сказала Жовтяк.

Правительство призвало женщин овладевать мужскими профессиями07.06.24, 03:19 • 26245 просмотров

Дополнение

В ноябре 2024 года Кабмин запустил проект по обучению за государственный счет женщин профессиям, в которых традиционно доминировали мужчины. Украинки смогут овладеть более 30 профессиями и трудоустроиться в сферах, где они были меньше представлены. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоЭкономика
ukrainaУкраина
kievКиев

Обратиться по вопросам размещения рекламы