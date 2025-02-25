Є перші запити в рамках програми навчання жінок "чоловічих" професій: що будуть опановувати

В рамках проєкту з навчання жінок професіям, в яких традиційно переважали чоловіки, надійшли перші запити від роботодавців з Полтавської області із заявами на навчання п’яти жінок професії "Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва".

Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство економіки.

Перші роботодавці звернулися до Державної служби зайнятості в рамках експериментального урядового проєкту з навчання жінок професіям, в яких традиційно переважали чоловіки. Навчання оплатить держава з Фонду соцстрахування на випадок безробіття, а роботодавці нададуть місце для проходження практики та мають працевлаштувати жінок після закінчення навчання. Загалом програма дозволяє українкам опанувати 31 професію державним коштом.

Служба зайнятості вже підібрала кандидаток на навчання на замовлення полтавських фермерів, серед них є жінки з вищою освітою, є людина з інвалідністю 3 групи та одна жінка із повною середньою освітою, яка наразі працює комірницею і хоче змінити професію.

Навчання проходитиме на базі Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців у місті Хорол на Полтавщині.

Повідомляється, що вартість навчання в рамках експериментальної програми не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (станом на сьогодні – це 30 280 грн). У разі, якщо вартість навчання є вищою, різницю може сплатити роботодавець або учасниця проєкту. Термін навчання може становити до 10 місяців.

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Заступниця Міністра економіки Тетяна Бережна зазначила, що програма спрямована на забезпечення ринку праці кваліфікованими працівниками, зокрема, в тих сферах, де гостро відчувається дефіцит кадрів: будівництво, промисловість, транспорт.

А також на підтримку конкурентоспроможності жінок на ринку праці. Наразі ми спостерігаємо тенденцію, коли й бізнес більш активно пропонує нові можливості для жінок, і жінки активніше відгукуються на пропозиції від роботодавців. Зокрема, жінки все частіше обирають робітничі професії, в яких статистично більше представлені чоловіки: водійки, машиністки, кранівниці, вантажниці, верстатниці. Завдяки експериментальній урядовій програмі більше жінок зможуть опанувати такі професії та працевлаштуватися