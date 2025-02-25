Є перші запити в рамках програми навчання жінок "чоловічих" професій: що будуть опановувати
Київ • УНН
П'ять жінок з Полтавської області подали заявки на навчання професії тракториста-машиніста за державний кошт. Програма дозволяє українкам опанувати 31 професію, де традиційно переважали чоловіки.
В рамках проєкту з навчання жінок професіям, в яких традиційно переважали чоловіки, надійшли перші запити від роботодавців з Полтавської області із заявами на навчання п’яти жінок професії "Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва".
Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство економіки.
Перші роботодавці звернулися до Державної служби зайнятості в рамках експериментального урядового проєкту з навчання жінок професіям, в яких традиційно переважали чоловіки. Навчання оплатить держава з Фонду соцстрахування на випадок безробіття, а роботодавці нададуть місце для проходження практики та мають працевлаштувати жінок після закінчення навчання. Загалом програма дозволяє українкам опанувати 31 професію державним коштом.
Перші запити зробили чотири роботодавці з Полтавської області із заявами на навчання п’яти жінок професії "Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва". Йдеться про господарства "Володар-С", "Мухін Агро", "Діброва" та ТОВ "Каплинцівське"
Служба зайнятості вже підібрала кандидаток на навчання на замовлення полтавських фермерів, серед них є жінки з вищою освітою, є людина з інвалідністю 3 групи та одна жінка із повною середньою освітою, яка наразі працює комірницею і хоче змінити професію.
Навчання проходитиме на базі Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців у місті Хорол на Полтавщині.
Повідомляється, що вартість навчання в рамках експериментальної програми не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (станом на сьогодні – це 30 280 грн). У разі, якщо вартість навчання є вищою, різницю може сплатити роботодавець або учасниця проєкту. Термін навчання може становити до 10 місяців.
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Заступниця Міністра економіки Тетяна Бережна зазначила, що програма спрямована на забезпечення ринку праці кваліфікованими працівниками, зокрема, в тих сферах, де гостро відчувається дефіцит кадрів: будівництво, промисловість, транспорт.
А також на підтримку конкурентоспроможності жінок на ринку праці. Наразі ми спостерігаємо тенденцію, коли й бізнес більш активно пропонує нові можливості для жінок, і жінки активніше відгукуються на пропозиції від роботодавців. Зокрема, жінки все частіше обирають робітничі професії, в яких статистично більше представлені чоловіки: водійки, машиністки, кранівниці, вантажниці, верстатниці. Завдяки експериментальній урядовій програмі більше жінок зможуть опанувати такі професії та працевлаштуватися
Директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк зазначила, що коли жінки опановують професії, в яких традиційно переважали чоловіки, це не просто про гендерну рівність, а і про реальні можливості для економічного зростання та зміцнення нашої держави.
Сьогодні, в умовах воєнного стану, кожне робоче місце є внеском у перемогу, а кожна працевлаштована українка — підтримка родини, громади та країни в цілому. Наше завдання — створювати ці можливості й допомагати реалізувати потенціал кожної людини, незалежно від статі чи віку
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Доповнення
У листопаді 2024 року Кабмін запустив проєкт з навчання за державний кошт жінок професіям, в яких традиційно домінували чоловіки. Українки зможуть опанувати понад 30 професій та працевлаштуватись в сферах, де вони були менше представлені.