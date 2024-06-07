У столичне метро йдуть працювати жінки, одна вже навчається на машиніста - КМДА
Київ • УНН
У столичний метрополітен йдуть працювати жінки. Вже одна жінка вчиться на машиніста поїзда в метрополітені Києва.
У столичний метрополітен йдуть працювати жінки. Одна жінка вже навчається на машиніста, але вони працевлаштовуються й на інші спеціальності. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає УНН.
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У столичний метрополітен йдуть працювати жінки. Наразі одна жінка навчається на машиніста. Крім того, жінки працевлаштовуються й на інші спеціальності. Загалом на підприємстві працює 41% жінок і 59% – чоловіків
Зазначається, що ситуація з браком фахівців пов’язана зокрема зі специфікою професії, вимушеною міграцією та мобілізаційною роботою.
"На сьогодні підприємство має більше 15% вакантних посад. Це посади слюсарів, токарів, електриків, машиністів метро", - зазначили в КМДА.
Нагадаємо
З 3 червня столичний метрополітен змінить розклад руху поїздів: в години пік поїзди курсуватимуть кожні 3-4 хвилини, а у міжпікові години - кожні 6-6:30 хвилин.