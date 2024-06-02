У столичній підземці з 3 червня змінять графік руху поїздів
Київ • УНН
З 3 червня столичний метрополітен змінить розклад руху поїздів: в години пік поїзди курсуватимуть кожні 3-4 хвилини, а у міжпікові години - кожні 6-6:30 хвилин.
У понеділок, 3 червня, буде змінено графіки руху поїздів Київського метро. Пише УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.
Вже завтра інтервали між поїздами становитимуть:пікові години орієнтовно 3-4 хвилини; у міжпікові - 6:00-6:30 хвилин;у вихідні дні інтервали залишаються без змін - 6-7 хвилин,
Деталі
Зазначається, що графіки руху поїздів у метрополітені формуються з урахуванням інтенсивності пасажиропотоків та наявності кваліфікованих працівників, включно з машиністами. Заходи безпеки для руху поїздів забезпечені, а обслуговування та ремонт рухомого складу проводяться згідно з чинними регламентами.
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