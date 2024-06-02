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У столичній підземці з 3 червня змінять графік руху поїздів

У столичній підземці з 3 червня змінять графік руху поїздів

Київ • УНН

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З 3 червня столичний метрополітен змінить розклад руху поїздів: в години пік поїзди курсуватимуть кожні 3-4 хвилини, а у міжпікові години - кожні 6-6:30 хвилин.

У понеділок, 3 червня, буде змінено графіки руху поїздів Київського метро. Пише УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.

Вже завтра інтервали між поїздами становитимуть:пікові години орієнтовно 3-4 хвилини; у міжпікові - 6:00-6:30 хвилин;у вихідні дні інтервали залишаються без змін - 6-7 хвилин,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що графіки руху поїздів у метрополітені формуються з урахуванням інтенсивності пасажиропотоків та наявності кваліфікованих працівників, включно з машиністами. Заходи безпеки для руху поїздів забезпечені, а обслуговування та ремонт рухомого складу проводяться згідно з чинними регламентами.

Нагадаємо

КП "Київський метрополітен" оголосив тендер вартістю майже 14 мільярдів гривень на продовження будівництва Сирецько-Печерської лінії метро в напрямку житлового масиву Виноградар.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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