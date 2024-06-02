В столичной подземке с 3 июня изменят график движения поездов

В понедельник, 3 июня, будут изменены графики движения поездов Киевского метро. Пишет УНН со ссылкой на пресс служба КГГА.

Уже завтра интервалы между поездами составят:пиковые часы ориентировочно 3-4 минуты; в межпиковые - 6:00-6:30 минут; в выходные дни интервалы остаются без изменений-6-7 минут, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что графики движения поездов в метрополитене формируются с учетом интенсивности пассажиропотоков и наличия квалифицированных работников, включая машинистов. Меры безопасности для движения поездов обеспечены, а обслуживание и ремонт подвижного состава проводятся согласно действующим регламентам.

Напомним

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