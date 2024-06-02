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В столичной подземке с 3 июня изменят график движения поездов
С 3 июня столичный метрополитен изменит расписание движения поездов: в часы пик поезда будут курсировать каждые 3-4 минуты, а в межпиковые часы - каждые 6-6:30 минут.
Италия подтвердила участие Владимира Зеленского на саммите G7
Президент Владимир Зеленский примет участие в саммите "Большой семерки", который состоится 13-15 июня в городе Бриндизи на юге Италии, подтвердила премьер-министр Италии Джорджия Мэлони.
В ВМС Украины опровергли заявление россиян об уничтожении украинских кораблей и катеров
Военно-морские силы Украины опровергли заявления рф об уничтожении украинских кораблей и катеров, заявив, что вместо этого россия атаковала гражданскую портовую инфраструктуру в попытке заблокировать морские пути в украинские порты.
"АТЕШ": партизаны зафиксировали переброску комплексов радио подавления оккупантов в Крыму
российские оккупанты в Крыму перебрасывают в Борисоглебск системы радиоподавления из Джанкоя, сообщает партизанское движение "АТЕШ".
Зеленский встретился с руководителями инвестиционных компаний Сингапура: обсудили развитие украинско-сингапурских торговых отношений
Зеленский встретился с руководителями сингапурских инвестиционных компаний во время саммита "Диалог Шангри-Ла", обсудил развитие украинско-сингапурских торговых отношений, пригласил инвесторов на конференцию в Берлине по модернизации экономики Украины и выразил благодарность за их работу в Украине во время войны.
С 4 июня на станции метро "Вокзальная" начнется капитальный ремонт одного из эскалаторов
Капитальный ремонт эскалатора № 2 на станции метро "Вокзальная" в Киеве, который эксплуатируется уже почти 64 года и преодолел более 150 000 км, будет проведен с 4 июня по 30 августа.
На выборах в Иране будет балатоваться экс-президент Ахмадинеджад
Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад зарегистрировал свою кандидатуру на президентских выборах в Иране, которые состоятся 28 июня.
В Киеве прощаются с Ириной Цыбух "Чека", которая погибла 29 мая
С Ириной Цыбух "Чека", погибшей украинской героиней и бывшей журналисткой, попрощались в Киеве 2 июня, отслужив службу в Михайловском соборе и дав концерт из десяти украинских песен на Майдане Независимости, исполнив ее собственное желание.
Враг осуществляет обстрел всей полосы границы на Сумщине – без определенного направления-ОК»Север"
Противник ведет огонь вдоль всей пограничной полосы в Сумской области, используя артиллерию, беспилотники и авиацию, но в последнее время обстрелы уменьшились.
Китайский зонд успешно приземлился на обратной стороне Луны
Китайский лунный аппарат "Чанъэ-6" успешно совершил посадку на обратной стороне Луны для сбора лунных образцов, что стало вторым историческим достижением Китая.