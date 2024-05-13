Продовження будівництва метро на столичному Виноградарі: Київметрополітен оголосив тендер
Київ • УНН
КП "Київський метрополітен" оголосив тендер вартістю майже 14 мільярдів гривень на продовження будівництва Сирецько-Печерської лінії метро в напрямку житлового масиву Виноградар.
КП "Київський метрополітен" оголошує тендер на продовження робіт із будівництва Сирецько-Печерської лінії в бік житлового масиву Виноградар. Очікувана вартість закупівлі становить майже 14 млрд грн. Про це повідомили у пресслужбі КМДА, передає УНН.
Деталі
За результатами проведеної державної експертизи та на підставі отриманого позитивного експертного звіту, очікувана вартість закупівлі становить 13 956 843 711,13 грн. Прийом пропозицій триватиме до 28 травня 2024 року
Наразі на Виноградорі побудовано правий перегінний тунель протяжністю майже 1 250 метрів від станції "Мостицька" до станції "Сирець". Крім того, завершене будівництво основних конструкцій перегінного вентиляційного вузла.
Також частково влаштовані огороджувальні конструкції методом "стіна в ґрунті", монолітне та залізобетонне кріплення котловану металоконструкціями – з розробкою та вивезенням ґрунту; споруджені основні конструкції суміщеної тягової підстанції; частково збудовані двоярусні тунелі тощо.
Доповнення
Як нагадали у КМДА, у грудні 2023 року КП "Київський метрополітен" у судовому порядку розірвав договір з АТ "Київметробуд". Причина припинення дії договору – незадовільні терміни виконання підрядною організацією будівельних робіт. Також за позовом, у судовому порядку, вирішується питання щодо стягнення частини попередньої оплати, використання якої не підтверджено відповідними актами виконаних робіт.