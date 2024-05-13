Продолжение строительства метро на столичном Виноградоре: Киевметрополитен объявил тендер

КП "Киевский метрополитен" объявляет тендер на продолжение работ по строительству Сырецко-Печерской линии в сторону жилого массива Виноградарь. Ожидаемая стоимость закупки составляет почти 14 млрд грн. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА, передает УНН.

Детали

По результатам проведенной государственной экспертизы и на основании полученного положительного экспертного отчета, ожидаемая стоимость закупки составляет 13 956 843 711,13 грн. Прием предложений продлится до 28 мая 2024 года - говорится в сообщении КГГА.

Сейчас на Виноградоре построен правый перегонный тоннель протяженностью почти 1 250 метров от станции "Мостицкая" до станции "Сырец". Кроме того, завершено строительство основных конструкций перегонного вентиляционного узла.

Также частично устроены ограждающие конструкции методом "стена в грунте", монолитное и железобетонное крепление котлована металлоконструкциями - с разработкой и вывозом грунта; сооружены основные конструкции совмещенной тяговой подстанции; частично построены двухъярусные тоннели и тому подобное.

Дополнение

Как напомнили в КГГА, в декабре 2023 года КП "Киевский метрополитен" в судебном порядке расторг договор с АО "Киевметрострой". Причина прекращения действия договора - неудовлетворительные сроки выполнения подрядной организацией строительных работ. Также по иску, в судебном порядке, решается вопрос о взыскании части предварительной оплаты, использование которой не подтверждено соответствующими актами выполненных работ.