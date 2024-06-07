В столичное метро идут работать женщины, одна уже учится на машиниста - КГГА

В столичный метрополитен идут работать женщины. Одна женщина уже учится на машиниста, но они трудоустраиваются и на другие специальности. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.

Детали

В столичный метрополитен идут работать женщины. Сейчас одна женщина учится на машиниста. Кроме того, женщины трудоустраиваются и на другие специальности. Всего на предприятии работает 41% женщин и 59% – мужчин - говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация с нехваткой специалистов связана в частности со спецификой профессии, вынужденной миграцией и мобилизационной работой.

"На сегодня предприятие имеет более 15% вакантных должностей. Это должности слесарей, токарей, электриков, машинистов метро", - отметили в КГГА.

Напомним

С 3 июня столичный метрополитен изменит расписание движения поездов: в часы пик поезда будут курсировать каждые 3-4 минуты, а в межпиковые часы - каждые 6-6:30 минут.