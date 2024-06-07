Уряд закликав жінок опановувати чоловічі професії
Київ • УНН
Через нестачу працівників, спричинену мобілізацією, Україні необхідно перевчити жінок на традиційно чоловічі професії, такі як охоронці, водії вантажівок, водії автобусів та трактористи.
Внаслідок дефіциту працівників, викликаного мобілізацією, Україні потрібно перекваліфіковувати жінок на "чоловічі" професії адже державі бракує робочих рук. Про це заявила міністерка економіки Юлія Свириденко на зустрічі з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо, інформує Мінекономіки, передає УНН.
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Мобілізація спеціалістів до Збройних сил стала викликом для української економіки. Тому зараз необхідно приділити більше уваги програмам перекваліфікації українців, які залишаються в тилу, на професії, які мають максимальний попит. Насамперед ідеться про жінок, які вже сьогодні опановують професії тілоохоронців, водіїв вантажівок, автобусів і тракторів
Міністерка наголосила, що перекваліфікація спеціалістів, разом з працевлаштуванням ветеранів - це головні виклики для уряду на ринку праці.
Вона додала, що ЄБРР розгляне можливість фінансово підтримати реалізацію відповідних програм перекваліфікації, як з боку держави, так і зі сторони українського бізнесу.
У Міноборони розповіли про відсоток звернень жінок до центрів рекрутингу04.06.24, 17:26 • 110095 переглядiв