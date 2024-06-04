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У Міноборони розповіли про відсоток звернень жінок до центрів рекрутингу

У Міноборони розповіли про відсоток звернень жінок до центрів рекрутингу

Київ • УНН

 • 110095 перегляди

Майже кожен п'ятий кандидат, який звертається до призовних центрів української армії - жінка. Водночас, питомий відсоток жінок в ЗСУ наразі менший, ніж 5%, повідомив уповноважений представник Міністерства оборони України з питань комплектування.

Майже кожен п’ятий кандидат, який звертається до центру рекрутингу української армії й з яким далі працюють – це жінка.

Про це повідомив журналісту УНН уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

На кінець минулого тижня – це було 6 600 звернень (до центрів рекрутингу української армії - ред.) Це фактично за кілька місяців, тому що ми активно почали останні два місяці розвивати мережу. З цих 6 600 звернень приблизно півтори тисячі зараз в роботі, тобто це людям або підбираються вакансії, або вони контактують з військовими частинами тощо. Порядкам 150 вже оформлені, тобто вони вже військовослужбовці, частина ще в навчальних центрах, а частина у своїх військових частинах

- розповів Бежевець.

На запитання як активно звертаються до центрів рекрутингу жінки, Бежевець відповів:

Цікава динаміка. Звертається від загальної маси понад 10%, а з тих хто звернувся і далі продовжують комунікації, тобто далі рухаються по цьому треку – це 17%. Тобто майже кожен п’ятий кандидат з яким далі працюють – це жінка. Це показує потенціал. Тому що насправді в армії зараз питомий відсоток жінок менший ніж 5%, а тут ми бачимо, що майже 20% в процесі оформлення

- сказав уповноважений представник МО України з питань рекрутингу

Доповнення

Заступниця міністра оборони України під час зустрічі з послом Канади у справах жінок, миру та безпеки Жаклін О’Ніл повідомляла, що майже 70 тисяч жінок несуть службу у Збройних Силах України станом на січень 2024 року.

В Україні в кожній області буде центр рекрутингу української армії.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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