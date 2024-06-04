У Міноборони розповіли про відсоток звернень жінок до центрів рекрутингу

Майже кожен п’ятий кандидат, який звертається до центру рекрутингу української армії й з яким далі працюють – це жінка.

Про це повідомив журналісту УНН уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

На кінець минулого тижня – це було 6 600 звернень (до центрів рекрутингу української армії - ред.) Це фактично за кілька місяців, тому що ми активно почали останні два місяці розвивати мережу. З цих 6 600 звернень приблизно півтори тисячі зараз в роботі, тобто це людям або підбираються вакансії, або вони контактують з військовими частинами тощо. Порядкам 150 вже оформлені, тобто вони вже військовослужбовці, частина ще в навчальних центрах, а частина у своїх військових частинах