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Майже 70 000 жінок служать у Збройних силах України

Майже 70 000 жінок служать у Збройних силах України

Київ • УНН

 • 91479 перегляди

Станом на січень 2024 року у Збройних силах України служать майже 70 тисяч жінок, з них 47,2 тисячі - військовослужбовці, 6,5 тисячі - на керівних посадах, 4 тисячі - на лінії зіткнення, повідомила заступниця міністра оборони під час зустрічі з Послом Канади з питань жінок, миру і безпеки.

Майже 70 тисяч жінок несуть службу у Збройних Силах України станом на січень 2024 року. Про це заявила заступниця міністра оборони України під час зустрічі з послом Канади у справах жінок, миру та безпеки Жаклін О’Ніл, передає УНН.

Деталі

На зустрічі з послом Канади у справах жінок, миру та безпеки Жаклін О’Ніл заступниця Міністра оборони України Наталія Калмикова також заявила про важливість збільшення кількості жінок на керівних посадах у Збройних Силах.

Сучасна статистика (станом на січень цього року – ред.) свідчить, що в ЗСУ служить 66.9 тисяч жінок, з них 47.2 тисячі – військовослужбовиці. З них 6,5 тисяч обіймають керівні посади, а 4 тисячі знаходяться на лінії зіткнення.

Ми продовжуємо реалізовувати політику залучення, розвитку та утримання людського капіталу, важливою складовою якої є принципи гендерної рівності у військах. Законодавчо ми сьогодні фактично не маємо жодних перешкод. Тепер наше завдання практично реалізувати ці норми. Йдеться не тільки про забезпечення жіночою формою та створення побутових умов. Ми сформували політику щодо використання ґендерно чутливої мови, запускаємо курси лідерських якостей жінок-військовослужбовців та збільшуємо рівень контролю за порушенням прав жінок-військовослужбовиць.

 - наголосила Наталія Калмикова.

Наталія Калмикова та Жаклін О’Ніл також обговорили питання розширення співпраці України та Канади по забезпеченню принципів гендерної рівності у військах та медичного забезпечення Збройних сил України, зокрема, шляхом об’єднання дипломатичних зусиль.

Ми постійно вчимося у вас та розуміємо, як складно проводити реформи під час війни. Хочемо переконатися, що Україна отримує найкращу підтримку в її зусиллях щодо реалізації порядку денного "Жінки, мир і безпека". Ми ваші партнери, ви можете на нас покластися.

– зазначила зі свого боку посол Канади Жаклін О’Ніл.
Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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