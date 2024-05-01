Майже 70 000 жінок служать у Збройних силах України

Майже 70 тисяч жінок несуть службу у Збройних Силах України станом на січень 2024 року. Про це заявила заступниця міністра оборони України під час зустрічі з послом Канади у справах жінок, миру та безпеки Жаклін О’Ніл, передає УНН.

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На зустрічі з послом Канади у справах жінок, миру та безпеки Жаклін О’Ніл заступниця Міністра оборони України Наталія Калмикова також заявила про важливість збільшення кількості жінок на керівних посадах у Збройних Силах.

Сучасна статистика (станом на січень цього року – ред.) свідчить, що в ЗСУ служить 66.9 тисяч жінок, з них 47.2 тисячі – військовослужбовиці. З них 6,5 тисяч обіймають керівні посади, а 4 тисячі знаходяться на лінії зіткнення.

Ми продовжуємо реалізовувати політику залучення, розвитку та утримання людського капіталу, важливою складовою якої є принципи гендерної рівності у військах. Законодавчо ми сьогодні фактично не маємо жодних перешкод. Тепер наше завдання практично реалізувати ці норми. Йдеться не тільки про забезпечення жіночою формою та створення побутових умов. Ми сформували політику щодо використання ґендерно чутливої мови, запускаємо курси лідерських якостей жінок-військовослужбовців та збільшуємо рівень контролю за порушенням прав жінок-військовослужбовиць.