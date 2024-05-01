Почти 70 000 женщин служат в Вооруженных силах Украины

Почти 70 тысяч женщин несут службу в Вооруженных Силах Украины по состоянию на январь 2024 года. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины во время встречи с послом Канады по делам женщин, мира и безопасности Жаклин О'Нил, передает УНН.

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На встрече с послом Канады по делам женщин, мира и безопасности Жаклин О'Нил заместитель Министра обороны Украины Наталья Калмыкова также заявила о важности увеличения количества женщин на руководящих должностях в Вооруженных Силах.

Современная статистика (по состоянию на январь этого года - ред.) свидетельствует, что в ВСУ служит 66.9 тысяч женщин, из них 47.2 тысячи - военнослужащие. Из них 6,5 тысяч занимают руководящие должности, а 4 тысячи находятся на линии соприкосновения.

Мы продолжаем реализовывать политику привлечения, развития и удержания человеческого капитала, важной составляющей которой являются принципы гендерного равенства в войсках. Законодательно мы сегодня фактически не имеем никаких препятствий. Теперь наша задача практически реализовать эти нормы. Речь идет не только об обеспечении женской формой и создании бытовых условий. Мы сформировали политику по использованию гендерно чувствительного языка, запускаем курсы лидерских качеств женщин-военнослужащих и увеличиваем уровень контроля за нарушением прав женщин-военнослужащих. - подчеркнула Наталья Калмыкова.

Наталья Калмыкова и Жаклин О'Нил также обсудили вопросы расширения сотрудничества Украины и Канады по обеспечению принципов гендерного равенства в войсках и медицинского обеспечения Вооруженных сил Украины, в частности, путем объединения дипломатических усилий.