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В кожній області  України буде центр рекрутингу

В кожній області  України буде центр рекрутингу

Київ • УНН

 • 17511 перегляди

У кожному регіоні України буде принаймні один центр вербування в українську армію, з можливістю створення додаткових центрів в залежності від демографічних факторів і співпраці з місцевою владою.

В Україні в кожній області буде центр рекрутингу української армії. Про це заявив уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Насправді ми повинні бути представлені і ми це зробимо обов’язково, в кожному регіоні. Скільки в кожному регіоні буде центрів – це залежить від демографічної ситуації та співпраці з органами місцевого самоврядування, державними адміністраціями. Нормативно – це вже визначено, така потреба до всіх доведена і ми це власне активно реалізуємо. Тобто в кожній області України такий центр буде. Чи будуть ще в областях в районних центрах, ми будемо дивитися по потребі, по тому як буде відбуватися процес

- розповів Бежевець.

Доповнення

29 травня у Миколаєві запрацював рекрутинговий центр української армії. Це вже 22-й центр рекрутингу.

2 травня повідомлялося, що у Мукачеві, відкрився вже 20-й в Україні рекрутинговий центр Збройних сил, який пропонує широкий спектр військових та цивільних посад для чоловіків та жінок.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоВійна
sukhoputni-viiska-ukrainyСухопутні війська України
ministerstvo-oborony-ukrainaМіністерство оборони України
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