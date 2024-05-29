В кожній області України буде центр рекрутингу
Київ • УНН
У кожному регіоні України буде принаймні один центр вербування в українську армію, з можливістю створення додаткових центрів в залежності від демографічних факторів і співпраці з місцевою владою.
В Україні в кожній області буде центр рекрутингу української армії. Про це заявив уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Насправді ми повинні бути представлені і ми це зробимо обов’язково, в кожному регіоні. Скільки в кожному регіоні буде центрів – це залежить від демографічної ситуації та співпраці з органами місцевого самоврядування, державними адміністраціями. Нормативно – це вже визначено, така потреба до всіх доведена і ми це власне активно реалізуємо. Тобто в кожній області України такий центр буде. Чи будуть ще в областях в районних центрах, ми будемо дивитися по потребі, по тому як буде відбуватися процес
Доповнення
29 травня у Миколаєві запрацював рекрутинговий центр української армії. Це вже 22-й центр рекрутингу.
2 травня повідомлялося, що у Мукачеві, відкрився вже 20-й в Україні рекрутинговий центр Збройних сил, який пропонує широкий спектр військових та цивільних посад для чоловіків та жінок.