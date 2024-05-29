В кожній області  України буде центр рекрутингу

В Україні в кожній області буде центр рекрутингу української армії. Про це заявив уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Насправді ми повинні бути представлені і ми це зробимо обов’язково, в кожному регіоні. Скільки в кожному регіоні буде центрів – це залежить від демографічної ситуації та співпраці з органами місцевого самоврядування, державними адміністраціями. Нормативно – це вже визначено, така потреба до всіх доведена і ми це власне активно реалізуємо. Тобто в кожній області України такий центр буде. Чи будуть ще в областях в районних центрах, ми будемо дивитися по потребі, по тому як буде відбуватися процес