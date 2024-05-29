В каждой области Украины будет центр рекрутинга

В Украине в каждой области будет центр рекрутинга украинской армии. Об этом заявил уполномоченный представитель Министерства обороны Украины по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец в эфире телемарафона, передает Корреспондент УНН.

На самом деле мы должны быть представлены и мы это сделаем обязательно, в каждом регионе. Сколько в каждом регионе будет центров-это зависит от демографической ситуации и сотрудничества с органами местного самоуправления, государственными администрациями. Нормативно-это уже определено, такая потребность ко всем доведена и мы это собственно активно реализуем. То есть в каждой области Украины такой центр будет. Будут ли еще в областях в районных центрах, мы будем смотреть по надобности, по тому как будет происходить процесс - рассказал Бежевец.

Дополнение

29 мая в Николаеве заработал рекрутинговый центр украинской армии. Это уже 22-й центр рекрутинга.

2 мая сообщалось, что в Мукачево , открылся уже 20-й в Украине рекрутинговый центр Вооруженных сил, который предлагает широкий спектр военных и гражданских должностей для мужчин и женщин.