В Минобороны рассказали о проценте обращений женщин в центры рекрутинга

Почти каждый пятый кандидат, который обращается в центр рекрутинга украинской армии и с которым дальше работают – это женщина.

Об этом сообщил журналисту УНН уполномоченный представитель Министерства обороны Украины по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец.

На конец прошлой недели - это было 6 600 обращений (в центры рекрутинга украинской армии - ред.) это фактически за несколько месяцев, потому что мы активно начали последние два месяца развивать сеть. Из этих 6 600 обращений примерно полторы тысячи сейчас в работе, то есть это людям либо подбираются вакансии, либо они контактируют с воинскими частями и тому подобное. Порядкам 150 уже оформлены, то есть они уже военнослужащие, часть еще в учебных центрах, а часть в своих воинских частях - рассказал Бежевец.

На вопрос как активно обращаются в центры рекрутинга женщины, Бежевец ответил:

Интересная динамика. Обращается от общей массы более 10%, а из обратившихся и дальше продолжают коммуникации, то есть дальше двигаются по этому треку – это 17%. То есть почти каждый пятый кандидат с которым дальше работают – это женщина. Это показывает потенциал. Потому что на самом деле в армии сейчас удельный процент женщин меньше 5%, а здесь мы видим, что почти 20% в процессе оформления - сказал уполномоченный представитель МО Украины по вопросам рекрутинга

Дополнение

Заместитель министра обороны Украины во время встречи с послом Канады по делам женщин, мира и безопасности Жаклин О'Нил сообщала, что почти 70 тысяч женщин несут службу в Вооруженных Силах Украины по состоянию на январь 2024 года.

В Украине в каждой области будет центр рекрутинга украинской армии.