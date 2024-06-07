Правительство призвало женщин овладевать мужскими профессиями

Вследствие дефицита работников, вызванного мобилизацией, Украине нужно переквалифицировать женщин на" мужские " профессии ведь государству не хватает рабочих рук. Об этом заявила министр экономики Юлия Свириденко на встрече с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, информирует Минэкономики, передает УНН.

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Мобилизация специалистов в Вооруженные силы стала вызовом для украинской экономики. Поэтому сейчас необходимо уделять больше внимания программам переквалификации украинцев, которые остаются в тылу, на профессии, которые имеют максимальный спрос. Прежде всего речь идет о женщинах, которые уже сегодня овладевают профессиями телохранителей, водителей грузовиков, автобусов и тракторов объяснила Свириденко.

Министр подчеркнула, что переквалификация специалистов, вместе с трудоустройством ветеранов - это главные вызовы для правительства на рынке труда.

Она добавила, что ЕБРР рассмотрит возможность финансово поддержать реализацию соответствующих программ переквалификации, как со стороны государства, так и со стороны украинского бизнеса.

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